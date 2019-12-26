Скворцова: на борьбу с онкологией в 2020 году выделят 95 млрд рублей

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. На борьбу с онкологией в 2020 году будет выделено 95 миллиардов рублей, это на 25 миллиардов больше, чем выделялось в этом году, эти средства пойдут на химиотерапию, сообщила глава Вероника Скворцова. На борьбу с онкологией в 2020 году будет выделено 95 миллиардов рублей, это на 25 миллиардов больше, чем выделялось в этом году, эти средства пойдут на химиотерапию, сообщила глава Минздрава

"На будущий год у нас еще увеличиваются финансовые ресурсы на лекарственное обеспечение для онкобольных. В этом году целево были направлены дополнительно 70 миллиардов рублей на химиотерапию. На будущий год это будет 95 миллиардов на химиотерапию, с учетом появления новых препаратов", - сказала Скворцова журналистам.

Кроме того дополнительный ресурс пойдет на самые сложные виды комбинированной хирурги и на радиотерапию, добавила министр. "Это очень значимо. У нас нет сейчас ограничений по лечению по самым современным принципам, самым современным международным протоколам", - сказала она.

Скворцова подчеркнула, что для борьбы с онкологией в 2020 году будет приниматься целый комплекс мер.

"Это и создание центров амбулаторной помощи при онкологических заболеваниях, это укорочение времени постановки диагноза: сейчас это до 14 дней, в прошлом году было до 30, а в будущем году это уже 7 рабочих дней, в течение которых человек должен быть полностью обследован и должен быть уточнен диагноз", - отметила она.

Среди других мер: создание референс-центров второго диагностического мнения, которые работают и в реальном, и в цифровом пространстве, внедрение первой интеллектуальной программы помощи принятия решений врачами для лечения больных с онкологическими заболеваниями.

"С 2020 года впервые в программу госгарантий погружается протонная терапия. И 5 миллиардов рублей направляется на протонную терапию при тех онкологических заболеваниях, где она необходима. В том числе у детей", - добавила Скворцова.