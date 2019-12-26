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https://ria.ru/20191226/1562887762.html
Скворцова: на борьбу с онкологией в 2020 году выделят 95 млрд рублей
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РИА Новости

Скворцова: на борьбу с онкологией в 2020 году выделят 95 млрд рублей

15:29 26.12.2019
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкХирурги на операции по удалению злокачественной опухоли
Хирурги на операции по удалению злокачественной опухоли
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. На борьбу с онкологией в 2020 году будет выделено 95 миллиардов рублей, это на 25 миллиардов больше, чем выделялось в этом году, эти средства пойдут на химиотерапию, сообщила глава Минздрава Вероника Скворцова.
"На будущий год у нас еще увеличиваются финансовые ресурсы на лекарственное обеспечение для онкобольных. В этом году целево были направлены дополнительно 70 миллиардов рублей на химиотерапию. На будущий год это будет 95 миллиардов на химиотерапию, с учетом появления новых препаратов", - сказала Скворцова журналистам.
Кроме того дополнительный ресурс пойдет на самые сложные виды комбинированной хирурги и на радиотерапию, добавила министр. "Это очень значимо. У нас нет сейчас ограничений по лечению по самым современным принципам, самым современным международным протоколам", - сказала она.
Скворцова подчеркнула, что для борьбы с онкологией в 2020 году будет приниматься целый комплекс мер.
"Это и создание центров амбулаторной помощи при онкологических заболеваниях, это укорочение времени постановки диагноза: сейчас это до 14 дней, в прошлом году было до 30, а в будущем году это уже 7 рабочих дней, в течение которых человек должен быть полностью обследован и должен быть уточнен диагноз", - отметила она.
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Среди других мер: создание референс-центров второго диагностического мнения, которые работают и в реальном, и в цифровом пространстве, внедрение первой интеллектуальной программы помощи принятия решений врачами для лечения больных с онкологическими заболеваниями.
"С 2020 года впервые в программу госгарантий погружается протонная терапия. И 5 миллиардов рублей направляется на протонную терапию при тех онкологических заболеваниях, где она необходима. В том числе у детей", - добавила Скворцова.
Ранее пресс-служба Федерального фонда обязательного медицинского страхования заявила, что расходы на лечение и диагностику онкологических заболеваний вырастут в России в 2020 году на 35% и составят более 270 миллиардов рублей.
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онкологияЗдоровье - ОбществоВероника Скворцова
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