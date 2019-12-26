В больнице в Москве рассказали о поздравлении пациентов с Новым годом

МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Пациентам, оказавшимся перед Новым годом в больнице, заведующие отделением и старшие медсестры желают самого главного - не болеть в новом году, при этом домой на праздник пациентов отпускать не принято, только в случае выздоровления, рассказал РИА Новости главврач 67-ой московской городской клинической больницы Андрей Шкода.
"В каждом отделении заведующий отделением и старшая сестра заходят в отделение, поздравляют пациентов и желают самое главное - не болеть в новом году, встретить Новый год уже в родных стенах, а не в стенах больницы ", - сказал он.
Говоря о том, приходит ли к пациентам Дед Мороз, главврач отметил, что больница - это лечебное учреждение: одному пациенту такой визит может понравиться, а другому может быть вовсе не до Деда Мороза. "Поэтому мы учитываем мнение всех пациентов, находящихся в больнице", - уточнил он.
Главврач также добавил, что из больницы не принято отпускать пациентов домой на Новый год. "Мы отпускаем только в одном случае - если он выздоровел. И мы его не отпускаем, а выписываем", - добавил он.
Больница 67 основана в 1959 году. Сейчас в ее состав входит 43 лечебно-диагностических отделения хирургического, кариологического, терапевтического, нейрохирургического, эндокринологического и травматологического профилей, констультативно-диагностический центр. Здесь оказывают медпомощь москвичам, жителям других регионов России, гражданам стран СНГ и других зарубежных стран. В стационаре 1261 место, что позволяет ежегодно получать медпомощь 86 тысячам пациентов. В больнице работают 514 врачей, в том числе 11 докторов медицинских наук, 73 кандидата медицинских наук и три заслуженных врача Российской Федерации, сообщается на сайте учреждения.
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