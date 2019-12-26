В больнице в Москве рассказали о поздравлении пациентов с Новым годом

МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Пациентам, оказавшимся перед Пациентам, оказавшимся перед Новым годом в больнице, заведующие отделением и старшие медсестры желают самого главного - не болеть в новом году, при этом домой на праздник пациентов отпускать не принято, только в случае выздоровления, рассказал РИА Новости главврач 67-ой московской городской клинической больницы Андрей Шкода.

"В каждом отделении заведующий отделением и старшая сестра заходят в отделение, поздравляют пациентов и желают самое главное - не болеть в новом году, встретить Новый год уже в родных стенах, а не в стенах больницы ", - сказал он.

Говоря о том, приходит ли к пациентам Дед Мороз , главврач отметил, что больница - это лечебное учреждение: одному пациенту такой визит может понравиться, а другому может быть вовсе не до Деда Мороза. "Поэтому мы учитываем мнение всех пациентов, находящихся в больнице", - уточнил он.

Главврач также добавил, что из больницы не принято отпускать пациентов домой на Новый год. "Мы отпускаем только в одном случае - если он выздоровел. И мы его не отпускаем, а выписываем", - добавил он.