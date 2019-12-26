Начались госиспытания тяжелого вертолета Ми-26Т2В

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. В России начались государственные испытания модернизированного тяжелого вертолета Ми-26Т2В, сообщили в пресс-службе холдинга " В России начались государственные испытания модернизированного тяжелого вертолета Ми-26Т2В, сообщили в пресс-службе холдинга " Вертолеты России ".

Отмечается, что в проверках, которые продлятся до конца 2020 года, участвуют сотрудники Министерства обороны.

Испытания будут проходить на четырех полигонах.

Смешанный экипаж, в который войдут представители ВКС, проверит основные летно-технические характеристики вертолета и работу нового оборудования.

Ми-26Т2В

Тяжелый модернизированный вертолет Ми-26Т2В грузоподъемностью 20 тонн оснастили современным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования НПК90-2В.

Система позволяет пилотировать машину в любое время суток, выполнять автоматический полет по маршруту, выходить в заранее заданную точку и заходить на посадку, а также возвращаться на основной или запасной аэродром.

Бортовой комплекс обороны обеспечивает защиту вертолета от поражения средствами ПВО.