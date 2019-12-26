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Новое оружие России
2019-12-26T16:23+0300
https://ria.ru/20191226/1562887477.html
Начались госиспытания тяжелого вертолета Ми-26Т2В
https://cdn23.img.ria.ru/images/155237/45/1552374570_0:297:3072:2025_1036x0_80_0_0_b690176e76523acefd578afc4265d7d8.jpg
РИА Новости

Начались госиспытания тяжелого вертолета Ми-26Т2В

15:25 26.12.2019 (обновлено: 16:23 26.12.2019)
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© Пресс-служба холдинга "Вертолеты России" / Перейти в фотобанкТяжелый военно-транспортный вертолет Ми-26Т2В
Тяжелый военно-транспортный вертолет Ми-26Т2В
© Пресс-служба холдинга "Вертолеты России"
Перейти в фотобанк
Тяжелый военно-транспортный вертолет Ми-26Т2В. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. В России начались государственные испытания модернизированного тяжелого вертолета Ми-26Т2В, сообщили в пресс-службе холдинга "Вертолеты России".
Отмечается, что в проверках, которые продлятся до конца 2020 года, участвуют сотрудники Министерства обороны.
Испытания будут проходить на четырех полигонах.
Смешанный экипаж, в который войдут представители ВКС, проверит основные летно-технические характеристики вертолета и работу нового оборудования.
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Ми-26Т2В

Тяжелый модернизированный вертолет Ми-26Т2В грузоподъемностью 20 тонн оснастили современным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования НПК90-2В.
Система позволяет пилотировать машину в любое время суток, выполнять автоматический полет по маршруту, выходить в заранее заданную точку и заходить на посадку, а также возвращаться на основной или запасной аэродром.
Бортовой комплекс обороны обеспечивает защиту вертолета от поражения средствами ПВО.
Машина способна летать в любых климатических условиях по оборудованным и необорудованным трассам, вне трасс, а также над местностью без ориентиров в условиях огневого и информационного противодействия.
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Новое оружие РоссииВертолеты РоссииМи-26МоскваРоссияБезопасность
Популярные комментарии
"Машина способна летать в любых климатических условиях по оборудованным и необорудованным трассам" - он по дорогам в небе летает? До этого по "необорудованным трассам" ни один вертолет не летал?
26 декабря, 16:55
Jordan Smyth
2200036
Красивая птичка))
26 декабря, 17:10
Славик Е
2000000
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