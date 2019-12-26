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Туризм
2019-12-26T19:52+0300
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Китайская турфирма ведет переговоры о покупке судна для круизов в Крым
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РИА Новости

Китайская турфирма ведет переговоры о покупке судна для круизов в Крым

19:52 26.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкОтдыхающие на набережной в Ялте в Крыму
Отдыхающие на набережной в Ялте в Крыму
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек — РИА Новости. Туристическая компания из КНР рассматривает возможность покупки лайнера для организации круизов вдоль побережья Крыма и Краснодарского края, сообщил журналистам глава комитета парламента Крыма по санаторно-курортному комплексу Алексей Черняк.
"Китайские инвесторы рассматривают вопрос покупки круизного лайнера, который бы курсировал вдоль черноморского побережья Краснодарского края и побережья Крыма. Компания каждый год отправляет из Китая до пяти миллионов туристов. Поэтому в Крыму они видят большую перспективу", — сказал Черняк.
Встреча с инвесторами из Китая прошла в крымском парламенте, уточнил он. Китайские предприниматели интересовались также организацией яхтенных марин. По словам парламентария, бизнесмены выразили большую заинтересованность в развитии бизнеса в этом направлении в Крыму, отметив, что "ниша практически не занята".
Регулярное морское сообщение между Краснодарским краем и Крымом было возобновлено по поручению президента России Владимира Путина. Первым круизом стало недельное путешествие лайнера "Князь Владимир", стартовавшее 11 июня 2017 года. Маршрут лайнера: Сочи – Новороссийск – Ялта – Севастополь – Сочи. В следующем году круизную линию планируется продлить до Сухума, столицы Абхазии.
Воронцовский дворец в Алупке
2 октября, 07:09Туризм
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ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмКитайКрымКраснодарский край
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