Китайская турфирма ведет переговоры о покупке судна для круизов в Крым

Отдыхающие на набережной в Ялте в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек — РИА Новости. Туристическая компания из КНР рассматривает возможность покупки лайнера для организации круизов вдоль побережья Крыма и Краснодарского края, сообщил журналистам глава комитета парламента Крыма по санаторно-курортному комплексу Алексей Черняк.

"Китайские инвесторы рассматривают вопрос покупки круизного лайнера, который бы курсировал вдоль черноморского побережья Краснодарского края и побережья Крыма. Компания каждый год отправляет из Китая до пяти миллионов туристов. Поэтому в Крыму они видят большую перспективу", — сказал Черняк.

Встреча с инвесторами из Китая прошла в крымском парламенте, уточнил он. Китайские предприниматели интересовались также организацией яхтенных марин. По словам парламентария, бизнесмены выразили большую заинтересованность в развитии бизнеса в этом направлении в Крыму, отметив, что "ниша практически не занята".