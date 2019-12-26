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ФАС признала HeadHunter нарушителем закона о защите конкуренции
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РИА Новости

ФАС признала HeadHunter нарушителем закона о защите конкуренции

15:24 26.12.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание Федеральной антимонопольной службы Росси
Здание Федеральной антимонопольной службы Росси
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Здание Федеральной антимонопольной службы Росси. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала портал HeadHunter нарушителем закона о защите конкуренции, т.к. компания ограничивала использование сторонних сервисов по подбору персонала, говорится в сообщении ведомства.
В середине апреля ФАС возбудила антимонопольные дела против сервисов по поиску работы HeadHunter, Superjob и Rabota.ru, поскольку при работе с ними было ограничено использование программного обеспечения по автоматизированному подбору персонала. В сентябре ведомство сообщило, что закрыло дела в отношении Superjob и Rabota.ru. По HeadHunter рассмотрение продолжилось.
Здание Федеральной антимонопольной службы России
17 апреля, 22:00
В HeadHunter ответили на претензии ФАС
"ФАС России признала ООО "Хэдхантер" нарушившим закон о защите конкуренции... Его действия создавали препятствия для разработчиков приложений, предназначенных для взаимодействия с базой данных", - говорится в сообщении.
Основанием для расследования послужило заявление разработчика сервиса по автоматизированному подбору персонала. Его клиенты (работодатели, кадровые агентства) столкнулись с проблемами при работе с сервисом по поиску работы hh.ru. HeadHunter, ссылаясь на свои условия использования портала, начал блокировать работодателей, использующих сторонние сервисы по подбору персонала, и предлагать взамен собственный со схожим функционалом. При этом компания препятствовала организации взаимодействия сторонних сервисов с собственной базой данных.
"ФАС выдала обществу предписание по делу о нарушении антимонопольного законодательства", - говорится в релизе.
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HeadHunterФедеральная антимонопольная служба РФРоссияПроисшествия
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