ФАС признала HeadHunter нарушителем закона о защите конкуренции

В середине апреля ФАС возбудила антимонопольные дела против сервисов по поиску работы HeadHunter, Superjob и Rabota.ru, поскольку при работе с ними было ограничено использование программного обеспечения по автоматизированному подбору персонала. В сентябре ведомство сообщило, что закрыло дела в отношении Superjob и Rabota.ru. По HeadHunter рассмотрение продолжилось.

"ФАС России признала ООО "Хэдхантер" нарушившим закон о защите конкуренции... Его действия создавали препятствия для разработчиков приложений, предназначенных для взаимодействия с базой данных", - говорится в сообщении.

Основанием для расследования послужило заявление разработчика сервиса по автоматизированному подбору персонала. Его клиенты (работодатели, кадровые агентства) столкнулись с проблемами при работе с сервисом по поиску работы hh.ru. HeadHunter, ссылаясь на свои условия использования портала, начал блокировать работодателей, использующих сторонние сервисы по подбору персонала, и предлагать взамен собственный со схожим функционалом. При этом компания препятствовала организации взаимодействия сторонних сервисов с собственной базой данных.