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Турецкий Красный полумесяц планирует открыть офис в Ливии
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РИА Новости

Турецкий Красный полумесяц планирует открыть офис в Ливии

15:21 26.12.2019
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© AFP 2019 / Mustafa OzerЛагерь Турецкого Красного Полумесяца
Лагерь Турецкого Красного Полумесяца
© AFP 2019 / Mustafa Ozer
Лагерь Турецкого Красного Полумесяца . Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Турецкое отделение общества Красного полумесяца планирует открыть представительство в Ливии в начале 2020 года, чтобы помочь жителям страны, которые пострадали от происходящего конфликта, сообщил РИА Новости глава отделения Керем Кынык.
"В первых месяцах 2020 года Турецкий Красный полумесяц намерен открыть офис в Ливии по приглашению Ливийского Красного полумесяца, они смогут совместно выполнять взаимные долгосрочные планы", - сказал Кынык.
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Он также отметил, что, в связи с регулярными столкновениями между противостоящими вооруженными группировками, многим переселенным людям в Ливии требуется срочная помощь. По его словам, примерно 823 тысячи человек, включая 248 тысяч детей, нуждаются в гуманитарной помощи.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с Халифой Хафтаром, который с апреля этого года не прекращает попыток захватить Триполи.
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Красный полумесяцХалифа ХафтарЕвросоюзМуаммар КаддафиЛивияТурцияООНВ мире
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