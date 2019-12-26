Турецкий Красный полумесяц планирует открыть офис в Ливии

Он также отметил, что, в связи с регулярными столкновениями между противостоящими вооруженными группировками, многим переселенным людям в Ливии требуется срочная помощь. По его словам, примерно 823 тысячи человек, включая 248 тысяч детей, нуждаются в гуманитарной помощи.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с Халифой Хафтаром, который с апреля этого года не прекращает попыток захватить Триполи.