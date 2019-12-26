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2019-12-26T15:21+0300
https://ria.ru/20191226/1562887046.html
Источник сообщил о переводе в колонию-поселение полковника Ламонова
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РИА Новости

Источник сообщил о переводе в колонию-поселение полковника Ламонова

15:20 26.12.2019 (обновлено: 15:21 26.12.2019)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗаместитель главы управления собственной безопасности СК России Александр Ламонов
Заместитель главы управления собственной безопасности СК России Александр Ламонов
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Заместитель главы управления собственной безопасности СК России Александр Ламонов. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Бывший замначальника управления собственной безопасности Следственного комитета (УСБ СК) Александр Ламонов, получивший в 2018 году пять лет колонии строгого режима за взятки, сейчас отбывает наказание уже в колонии-поселении, сообщил РИА Новости источник, близкий к следствию.
В четверг фигурант громкого коррупционного дела приехал в Мосгорсуд на дачу показаний против экс-руководителя столичного главка СК генерала Александра Дрыманова за рулем собственного автомобиля. В зал он вошел как рядовой участник процесса, с ним не было конвоя - только встретили двое сотрудников ФСБ в гражданском.
"Ламонов прибыл без конвоя, поскольку отбывает срок в колонии-поселении", - сказал собеседник агентства. Он не уточнил, как Ламонов там оказался всего через год с небольшим после начала отбывания наказания в колонии строгого режима.
Допрос Ламонова в проходит в закрытом режиме в связи с исследованием телефонных переговоров, содержащих гостайну.
Заместитель главы управления собственной безопасности СК России Александр Ламонов, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере, во время оглашения приговора в Мосгорсуде. 26 июля 2018
26 июля 2018, 04:01
Уголовное дело в отношении Александра Ламонова
Ламонов за взятку от бизнесмена Олега Шейхаметова за освобождение из СИЗО Андрея Кочуйкова (Итальянец), приближенного криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой), в 2018 году получил 5 лет колонии. Он заключил сделку со следствием, его материалы были выделены в отдельное производство из большого дела в отношении бывшего главы УСБ СК Михаила Максименко, который был приговорен за взятки к 13 годам колонии.
Фигурантами дела Дрыманова также являются Максименко и экс-глава управления СК Москвы по ЦАО Алексей Крамаренко. По данным следствия, офицеры СК РФ получили от криминальных элементов миллион долларов за освобождение из СИЗО Итальянца, который затем поделили. Объявленный в розыск бизнесмен Дмитрий Смычковский был посредником при передаче денег, которыми "оплачивалось" освобождение из СИЗО соратника Шакро Молодого. Дрыманов, по мнению следствия, получил из этой суммы пятую часть - 200 тысяч.
Второй эпизод связан с получением им от своего первого заместителя Дениса Никандрова 9850 евро за покровительство. О передаче денег Никандров заявлял ранее в суде на процессе Максименко, по которому Дрыманов проходил свидетелем. Официально фабула дела не оглашалась, расследованием занималась ФСБ.
Начальник управления собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко
20 апреля 2018, 08:00
"За такое расстреливали": как полковник Максименко стал миллионером
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Алексей КрамаренкоАлександр ЛамоновДенис НикандровАлександр ДрымановЦАОСледственный комитет РФФСБ РФМоскваРоссияПроисшествия
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