Железняк назвал проект о церквях в Черногории антихристианским актом

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Член комитета Госдумы по международным делам Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк назвал антихристианским актом обсуждаемый в парламенте Черногории так называемый законопроект о свободе вероисповедания, фактически означающий изъятие государством церковных святынь и имущества.

Спорный законопроект о церквях Черногории , вызвавший противодействие крупнейшей из них – митрополии Черногорско-Приморской Сербской православной церкви (СПЦ), признан парламентским комитетом по законотворчеству соответствующим конституции и направляется на общее рассмотрение депутатами.

"Мы в России выражаем солидарность и поддержку Митрополиту Амфилохию, священству и монашеству Митрополии Черногорско-Приморской и всем верующим Сербской Православной церкви", – заявил Железняк РИА Новости.

Депутат напомнил, что против этого закона выступил Синод Русской Православной церкви, предстоятели других православных церквей, понтифик Римско-католической церкви и представители Евросоюза. Кроме того, отмечает депутат, были представлены авторитетные заключения о том, что проект закона грубо попирает основные акты международного и европейского законодательства, политические и гражданские права человека.

"Несмотря на призывы, протесты и предостережения, власти Черногории и депутаты правящей коалиции проталкивают принятие антихристианского акта. Уверен, что данные деятели получат соответствующую политическую и правовую оценку со стороны Российской Федерации и других стран, где с уважением относятся к церкви и чувствам верующих. Также вызывает обеспокоенность утвердительная интонация в прозвучавшем со стороны Белграда заявлении о существовании в Черногории "де-юре и де-факто" раскольнической секты, которая даёт поводы для дальнейшей легитимизации данного антиправославного еретического образования", - добавил Железняк.