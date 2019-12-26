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Религия и мировоззрение
2019-12-26T15:19+0300
https://ria.ru/20191226/1562886968.html
Железняк назвал проект о церквях в Черногории антихристианским актом
https://cdn24.img.ria.ru/images/149334/29/1493342927_0:290:2822:1877_1036x0_80_0_0_2c8b3d8f8405ea1a01004c218656e5d4.jpg
РИА Новости

Железняк назвал проект о церквях в Черногории антихристианским актом

15:19 26.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЧлен Комитета Госдумы РФ по международным делам Сергей Железняк
Член Комитета Госдумы РФ по международным делам Сергей Железняк
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк назвал антихристианским актом обсуждаемый в парламенте Черногории так называемый законопроект о свободе вероисповедания, фактически означающий изъятие государством церковных святынь и имущества.
Спорный законопроект о церквях Черногории, вызвавший противодействие крупнейшей из них – митрополии Черногорско-Приморской Сербской православной церкви (СПЦ), признан парламентским комитетом по законотворчеству соответствующим конституции и направляется на общее рассмотрение депутатами.
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"Мы в России выражаем солидарность и поддержку Митрополиту Амфилохию, священству и монашеству Митрополии Черногорско-Приморской и всем верующим Сербской Православной церкви", – заявил Железняк РИА Новости.
Депутат напомнил, что против этого закона выступил Синод Русской Православной церкви, предстоятели других православных церквей, понтифик Римско-католической церкви и представители Евросоюза. Кроме того, отмечает депутат, были представлены авторитетные заключения о том, что проект закона грубо попирает основные акты международного и европейского законодательства, политические и гражданские права человека.
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"Несмотря на призывы, протесты и предостережения, власти Черногории и депутаты правящей коалиции проталкивают принятие антихристианского акта. Уверен, что данные деятели получат соответствующую политическую и правовую оценку со стороны Российской Федерации и других стран, где с уважением относятся к церкви и чувствам верующих. Также вызывает обеспокоенность утвердительная интонация в прозвучавшем со стороны Белграда заявлении о существовании в Черногории "де-юре и де-факто" раскольнической секты, которая даёт поводы для дальнейшей легитимизации данного антиправославного еретического образования", - добавил Железняк.
Парламентарий подчеркнул, что поддержка верующих СПЦ в Черногории является "неотъемлемой частью борьбы за укрепление цивилизационного единства России, Сербии и Черногории". По его словам, этот вопрос, вместе с борьбой за территориальную целостность Косово и Метохии в составе Сербии, на сегодняшний день остается краеугольным камнем всей Балканской повестки.
Мило Джуканович
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеГосдума РФСергей ЖелезнякЧерногориярелигияВ мире
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