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В Кирове начался суд над матерью девочки, умершей от истощения
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РИА Новости

В Кирове начался суд над матерью девочки, умершей от истощения

15:16 26.12.2019
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЗал судебных заседаний
Зал судебных заседаний
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Зал судебных заседаний. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 дек - РИА Новости. Кировский областной суд в четверг притупил к рассмотрению дела жительницы Кирова, оставившей 3-летнюю дочь на неделю одну в квартире, где ребенок умер от истощения, сообщили РИА Новости в суде.
По данным следствия, 20 февраля 2019 года в квартире дома на улице Щорса города Кирова было обнаружено тело 3-летней девочки. Проведенная судебно-медицинская экспертиза показала, что причиной гибели ребенка стало обезвоживание организма, голодание и общее переохлаждение организма, так как мать девочки оставила малышку одну дома на несколько дней без присмотра взрослых. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего с особой жестокостью). Мать ребенка заключили под стражу. Подруги обвиняемой рассказали, что девушка ранее высказывала мысли о том, чтобы сдать ребенка в соцучреждение. Психолого-психиатрическая экспертиза признала женщину вменяемой.
Ключ в замочной скважине
15 января, 12:25
Московские власти рассказали о семье найденных истощенных девочек
"В Кировском областном суде 26 декабря начались слушания по делу (Марии) Пленкиной", - рассказали агентству в суде.
Согласно информации на сайте Кировского областного суда, женщине предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса - статье 156 "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" и пунктам "в" и "д" части 2 статьи 105 "Убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью".
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КировКировский областной судПроисшествия
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