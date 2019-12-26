В Кирове начался суд над матерью девочки, умершей от истощения

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 дек - РИА Новости. Кировский областной суд в четверг притупил к рассмотрению дела жительницы Кирова, оставившей 3-летнюю дочь на неделю одну в квартире, где ребенок умер от истощения, сообщили РИА Новости в суде.
По данным следствия, 20 февраля 2019 года в квартире дома на улице Щорса города Кирова было обнаружено тело 3-летней девочки. Проведенная судебно-медицинская экспертиза показала, что причиной гибели ребенка стало обезвоживание организма, голодание и общее переохлаждение организма, так как мать девочки оставила малышку одну дома на несколько дней без присмотра взрослых. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего с особой жестокостью). Мать ребенка заключили под стражу. Подруги обвиняемой рассказали, что девушка ранее высказывала мысли о том, чтобы сдать ребенка в соцучреждение. Психолого-психиатрическая экспертиза признала женщину вменяемой.
"В Кировском областном суде 26 декабря начались слушания по делу (Марии) Пленкиной", - рассказали агентству в суде.
Согласно информации на сайте Кировского областного суда, женщине предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса - статье 156 "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" и пунктам "в" и "д" части 2 статьи 105 "Убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью".