В правительстве разъяснили новые правила регистрации автомобилей

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Автодилеры с нового года смогут ставить машины на учет прямо в автосалоне, следует из постановления Автодилеры с нового года смогут ставить машины на учет прямо в автосалоне, следует из постановления правительства , опубликованного на портале правовой информации

Закон, разрешающий регистрацию новых машин без посещения ГИБДД Владимир Путин подписал в августе 2018 года.

Ставить автомобили на учет смогут дилеры, получившие статус специализированной организации. Документы об осмотре машины сотрудником салона будут передавать в ГИБДД через портал госуслуг.

Свидетельство о регистрации и номерные знаки автовладелец сможет получить прямо в салоне, стоимость услуги не должна превышать 500 рублей.

Код региона будет привязан к месту регистрации владельца машины.

Кроме этого, из документа следует, что теперь автомобиль нельзя будет оформить на гражданина младше 16 лет. Это сделано для того, чтобы лицо не несло ответственности как собственник.