Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-26T15:43+0300
https://ria.ru/20191226/1562886784.html
В правительстве разъяснили новые правила регистрации автомобилей
https://cdn23.img.ria.ru/images/154795/26/1547952639_0:5:3072:1733_1036x0_80_0_0_1d72e0754a6646f64c6ca754cc45ae08.jpg
РИА Новости

В правительстве разъяснили новые правила регистрации автомобилей

15:16 26.12.2019 (обновлено: 15:43 26.12.2019)
38663
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВыдача регистрационных знаков транспортных средств
Выдача регистрационных знаков транспортных средств
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Автодилеры с нового года смогут ставить машины на учет прямо в автосалоне, следует из постановления правительства, опубликованного на портале правовой информации.
Закон, разрешающий регистрацию новых машин без посещения ГИБДД, Владимир Путин подписал в августе 2018 года.
Выдача регистрационных знаков транспортных средств
Вчера, 10:42
Медведев утвердил новые правила регистрации автомобилей
Ставить автомобили на учет смогут дилеры, получившие статус специализированной организации. Документы об осмотре машины сотрудником салона будут передавать в ГИБДД через портал госуслуг.
Свидетельство о регистрации и номерные знаки автовладелец сможет получить прямо в салоне, стоимость услуги не должна превышать 500 рублей.
Код региона будет привязан к месту регистрации владельца машины.
Кроме этого, из документа следует, что теперь автомобиль нельзя будет оформить на гражданина младше 16 лет. Это сделано для того, чтобы лицо не несло ответственности как собственник.
Срок регистрации в ГИБДД машины, временно ввезенной из другой страны, увеличили с шести месяцев до года. Помимо этого, правительство установило специальный порядок оформления прототипов новых моделей, которые проходят испытания на дорогах общего пользования.
Учения по задержанию угонщика автомобиля
20 декабря, 03:35
Полиция назвала самые популярные способы угона автомобилей в Москве
153551824
Обсудить 5
Федеральная антимонопольная служба РФПравительство РФВладимир ПутинРоссияОбщество
Рекомендуем
Выдача регистрационных знаков транспортных средств
Медведев утвердил новые правила регистрации автомобилей
Сотрудник полиции Салават Галиев, обвиняемый в изнасиловании девушки-дознавателя, во время рассмотрения ходатайства следствия об аресте в Кировском районном суде в Уфе
Экс-полицейских осудили за изнасилование дознавательницы в Уфе
Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова
Голикова объяснила, почему 31 декабря не сделали выходным
Тяжелый военно-транспортный вертолет Ми-26Т2В
Начались госиспытания тяжелого вертолета Ми-26Т2В
Строительство газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Песков заявил о наличии средств для завершения "Северного потока — 2"
Обиделся на пиццу: украинский политолог сбежал из студии России 1
Украинский политолог сбежал из студии "России 1"
Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, министр энергетики России Александр Новак и глава Минэнерго Украины Алексей Оржель в Берлине
Газовый договор Россия — Украина: Америка крупно просчиталась
Газокомпрессорная станция в Закарпатской области Украины
В Вене проходят переговоры России и Украины по газу
Президент РФ Владимир Путин
Путин уволил пять генералов МВД, МЧС и СК
Города мира. Лондон
Российский журналист задержал грабителя в центре Лондона
Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков и советник генерального директора Газпром межрегионгаз Рауль Арашуков в Басманном суде Москвы
Мать и сестру экс-сенатора Рауфа Арашукова объявили в розыск
Украинские гривны
У Украины кончились деньги: в стране разразился бюджетный кризис
Во время оперативных мероприятий с обвиняемым в 4 убийствах в Ивановской области
"Только жене не говорите": многодетного отца обвинили в серии убийств
Мария Захарова во время брифинга в Москве
Захарова присоединилась к флешмобу в поддержку Sputnik Эстония
Смартфон
Назван самый покупаемый в России смартфон
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:37Эксперты выяснили, сколько россияне готовы потратить на Новый год
03:35Исследование: мужчины больше женщин надеются найти любовь в 2020 году
03:35"Ромир": средний чек россиян за поход в магазин в ноябре увеличился
03:31Эксперты назвали города с самыми дорогими зимними развлечениями
03:30Японскую туристку возмутило приветствие жителей Курил
03:28В парламенте Черногории начались беспорядки из-за проекта о церквях
03:26Греческий винодел назвал максимальную дозу алкоголя на Новый год
03:16Космонавт сможет слетать на Марс только раз в жизни, заявил ученый
03:11Нарколог рассказал об опасности приема таблеток после застолья
03:00В Приморье спасли от собак бродившего по дачам гималайского медвежонка
02:55В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
02:53В Италии суд решил не считать преступлением выращивание марихуаны дома
02:32Разгонный блок со спутниками "Гонец-М" отделился от ракеты-носителя
02:23C космодрома "Плесецка" запустили спутники связи "Гонец-М"
02:22В Раде заявили, что благодаря Крымскому мосту Кубань стала "ближе"
02:11Росстат ожидает роста продолжительности жизни в России
02:05Кадыров присоединился к новогодней акции "Елка желаний"
01:55Катар выпустил закон о противодействии терроризму
01:44Оппозиция Черногории пригрозила сорвать принятие закона о церквях
01:43Эксперт рассказал, как проверить состояние аккумулятора автомобиля
Лента новостейМолния