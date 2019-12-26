В Петербурге локализовали пожар в квартире шестиэтажного дома

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек – РИА Новости. Пожар в Петроградском районе Петербурга, где огонь из квартиры на верхнем этаже перекинулся на чердак и кровлю, локализован, его площадь, по уточненным данным, составила 53 квадратных метра, сообщает городское управление МЧС РФ.
Информация о пожаре в доме на Улице Большая Зеленина, 28 поступила в 13.20 мск. Прибыв на место происшествия, спасатели обнаружили, что огонь из окна квартиры на шестом этаже перешел на чердак и кровлю на площади 40 квадратных метров. Хозяйка квартиры и еще восемь человек были эвакуированы, пострадавших нет, сообщало ГУМЧС.
"По уточненным данным, площадь пожара на Большой Зелениной составила 53 квадратных метра. В 14.36 пожар локализован", - говорится в сообщении ведомства.
К ликвидации пожара привлекается более 40 человек личного состава и 8 единиц техники.
Вчера, 14:31В Сочи ликвидировали лесной пожар