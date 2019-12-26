В Петербурге локализовали пожар в квартире шестиэтажного дома

Информация о пожаре в доме на Улице Большая Зеленина, 28 поступила в 13.20 мск. Прибыв на место происшествия, спасатели обнаружили, что огонь из окна квартиры на шестом этаже перешел на чердак и кровлю на площади 40 квадратных метров. Хозяйка квартиры и еще восемь человек были эвакуированы, пострадавших нет, сообщало ГУМЧС.