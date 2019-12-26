АТОР: российские туристы стали чаще интересоваться морскими круизами

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Российские туроператоры, работающие в сегменте морских круизов, отметили, что в 2019 году спрос на подобные путешествия среди наших соотечественников вырос примерно на 70 процентов, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Это нишевая история, и мы не можем говорить о многотысячных потоках, но подобный рост стал показателем того, что наши соотечественники оценили морские круизы как реальную возможность для собственного путешествия", — сказала она.

Ломидзе отметила, что подобные поездки позволяют с комфортом посетить сразу несколько стран.