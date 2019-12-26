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Туризм
2019-12-26T17:44+0300
https://ria.ru/20191226/1562885885.html
АТОР: российские туристы стали чаще интересоваться морскими круизами
https://cdn21.img.ria.ru/images/155885/46/1558854630_0:45:3072:1772_1036x0_80_0_0_b9ffdfe2e11dbaaaf20a68a30c62a63d.jpg
РИА Новости

АТОР: российские туристы стали чаще интересоваться морскими круизами

17:44 26.12.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкГигантский круизный лайнер Quantum of the Seas прибыл в порт Владивостока
Гигантский круизный лайнер Quantum of the Seas прибыл в порт Владивостока
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Российские туроператоры, работающие в сегменте морских круизов, отметили, что в 2019 году спрос на подобные путешествия среди наших соотечественников вырос примерно на 70 процентов, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"Это нишевая история, и мы не можем говорить о многотысячных потоках, но подобный рост стал показателем того, что наши соотечественники оценили морские круизы как реальную возможность для собственного путешествия", — сказала она.
Ломидзе отметила, что подобные поездки позволяют с комфортом посетить сразу несколько стран.
"С учетом того, что круизные операторы начали развивать русскоязычный сервис на бортах круизных лайнеров, нашим туристам стало гораздо комфортнее совершать подобные путешествия", — добавила она.
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