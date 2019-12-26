В Петербурге загорелся жилой шестиэтажный дом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек – РИА Новости. Пожар на площади 40 квадратных метров тушат в Петроградском районе Пожар на площади 40 квадратных метров тушат в Петроградском районе Петербурга после того, как огонь из квартиры на верхнем этаже перекинулся на чердак и кровлю, сообщает городское управление МЧС

Как отмечает ведомство, сообщение о пожаре в доме на улице Большая Зеленина, 28 поступило в 13.20 мск.

"По прибытии к месту вызова было обнаружено открытое горение из окна квартиры на шестом этаже, с переходом на чердачное помещение и кровлю на площади 40 квадратных метров", - говорится в сообщении.

Из горящей квартиры пожарные эвакуировали женщину, еще 8 человек были эвакуированы из соседних квартир. По предварительной информации пострадавших нет, информирует ГУМЧС.