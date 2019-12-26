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В Петербурге загорелся жилой шестиэтажный дом
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РИА Новости

В Петербурге загорелся жилой шестиэтажный дом

15:06 26.12.2019
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© РИА Новости / Николай ХижнякПожар
Пожар
© РИА Новости / Николай Хижняк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек – РИА Новости. Пожар на площади 40 квадратных метров тушат в Петроградском районе Петербурга после того, как огонь из квартиры на верхнем этаже перекинулся на чердак и кровлю, сообщает городское управление МЧС.
Как отмечает ведомство, сообщение о пожаре в доме на улице Большая Зеленина, 28 поступило в 13.20 мск.
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"По прибытии к месту вызова было обнаружено открытое горение из окна квартиры на шестом этаже, с переходом на чердачное помещение и кровлю на площади 40 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Из горящей квартиры пожарные эвакуировали женщину, еще 8 человек были эвакуированы из соседних квартир. По предварительной информации пострадавших нет, информирует ГУМЧС.
К ликвидации пожара привлекается более 40 человек личного состава и 8 единиц техники.
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