Российский барк "Седов" зашел в испанский порт Виго

КАЛИНИНГРАД, 26 дек - РИА Новости. Российский барк "Седов" , принимающий участие в кругосветной экспедиции парусников Росрыболовства , посвященной 200-летию открытия Антарктиды и 75-летию победы в Великой Отечественной войне, ошвартовался в испанском порту Виго, сообщил медиацентр плавания.

Впервые сразу три парусника Росрыболовства - "Седов", "Паллада" и "Крузенштерн" - совершают совместную экспедицию. Фрегат "Паллада" начал плавание 1 ноября из Владивостока, затем из Калининграда вышли "Седов" и "Крузенштерн". "Седов" и "Паллада" совершат кругосветные плавания, "Крузенштерн" - трансатлантическое. По пути следования парусники, на борту которых пройдут практику около 700 курсантов, совершат более 40 заходов в порты иностранных государств Северной и Южной Америки, Африки, Европы, Океании, трем судам предстоит пройти около 100 тысяч морских миль.

"Барк "Седов" совершил заход в порт города Виго. Это уже второй иностранный порт в ходе участия парусника в экспедиции. Порт Виго добавлен в маршрут кругосветного плавания парусника по предложению испанской стороны. Во время кратковременной стоянки в порту спланировано посещение самого большого в мире учебного парусного судна представителями администрации города и порта", - говорится в сообщении.

С 21 по 23 декабря "Седов" находился во французском порту Брест, где пополнил запас топлива. После завершения захода в Виго "Седов" продолжит кругосветное плавание и возьмет курс на Канарские острова.