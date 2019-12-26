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2019-12-26T15:04+0300
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Российский барк "Седов" зашел в испанский порт Виго
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РИА Новости

Российский барк "Седов" зашел в испанский порт Виго

15:04 26.12.2019
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© Фото предоставлено КГТУБарк "Седов"
Барк Седов
© Фото предоставлено КГТУ
Барк "Седов". Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 26 дек - РИА Новости. Российский барк "Седов", принимающий участие в кругосветной экспедиции парусников Росрыболовства, посвященной 200-летию открытия Антарктиды и 75-летию победы в Великой Отечественной войне, ошвартовался в испанском порту Виго, сообщил медиацентр плавания.
Впервые сразу три парусника Росрыболовства - "Седов", "Паллада" и "Крузенштерн" - совершают совместную экспедицию. Фрегат "Паллада" начал плавание 1 ноября из Владивостока, затем из Калининграда вышли "Седов" и "Крузенштерн". "Седов" и "Паллада" совершат кругосветные плавания, "Крузенштерн" - трансатлантическое. По пути следования парусники, на борту которых пройдут практику около 700 курсантов, совершат более 40 заходов в порты иностранных государств Северной и Южной Америки, Африки, Европы, Океании, трем судам предстоит пройти около 100 тысяч морских миль.
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"Барк "Седов" совершил заход в порт города Виго. Это уже второй иностранный порт в ходе участия парусника в экспедиции. Порт Виго добавлен в маршрут кругосветного плавания парусника по предложению испанской стороны. Во время кратковременной стоянки в порту спланировано посещение самого большого в мире учебного парусного судна представителями администрации города и порта", - говорится в сообщении.
С 21 по 23 декабря "Седов" находился во французском порту Брест, где пополнил запас топлива. После завершения захода в Виго "Седов" продолжит кругосветное плавание и возьмет курс на Канарские острова.
Учебное парусное судно "Седов" вместе с парусником "Крузенштерн" покинули Калининград 8 декабря. Маршрут плавания "Седова" проходил через Балтийское, Северное моря и акваторию Бискайского залива. За 19 дней плавания судно прошло более 2,2 тысячи морских миль.
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Седов (судно)РосрыболовствоРоссияИспанияОбщество
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