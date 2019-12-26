В Афганистане освободили активистов Народного движения за мир

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Народное движение за мир (PPM), выступающее против боевых действий в Афганистане, сообщило об освобождении 27 своих активистов, которые ранее были захвачены в провинции Фарах на западе страны, передает местный телеканал Tolo News.
Ранее представитель движения сообщил РИА Новости, что группа из 27 гражданских активистов пропала в Афганистане во вторник во время мирного марша. Полицейские службы сообщали, что группа направлялась в провинцию Нимроз на юго-западе страны.
10 декабря, 15:23В Афганистане талибы похитили 40 племенных старейшин
"Двадцать семь членов Народного движения за мир (PPM), которые были похищены в провинции Фарах два дня назад, были освобождены, заявило движение", - сообщил телеканал в Twitter.
По данным Tolo News, представители Народного движения за мир заявили, что ответственность за пропажу активистов несет радикальная группировка "Талибан".
Video: Bismillah Watan Dost, a spokesman for the People’s Peace Movement (PPM), said the 27 PPM members abducted in #Farah on Tuesday were held by the Taliban for 45 hours and released without harm. pic.twitter.com/UV4Cjg1nn4— TOLOnews (@TOLOnews) December 26, 2019