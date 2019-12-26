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В Афганистане освободили активистов Народного движения за мир
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РИА Новости

В Афганистане освободили активистов Народного движения за мир

14:57 26.12.2019
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© Flickr / NATO Training Mission-Afghanistan Сотрудники полиции Афганистана
Сотрудники полиции Афганистана
© Flickr / NATO Training Mission-Afghanistan
Сотрудники полиции Афганистана. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Народное движение за мир (PPM), выступающее против боевых действий в Афганистане, сообщило об освобождении 27 своих активистов, которые ранее были захвачены в провинции Фарах на западе страны, передает местный телеканал Tolo News.
Ранее представитель движения сообщил РИА Новости, что группа из 27 гражданских активистов пропала в Афганистане во вторник во время мирного марша. Полицейские службы сообщали, что группа направлялась в провинцию Нимроз на юго-западе страны.
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"Двадцать семь членов Народного движения за мир (PPM), которые были похищены в провинции Фарах два дня назад, были освобождены, заявило движение", - сообщил телеканал в Twitter.
По данным Tolo News, представители Народного движения за мир заявили, что ответственность за пропажу активистов несет радикальная группировка "Талибан".
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Фарах (провинция)АфганистанТалибанВ мире
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