СМИ сообщили о состоянии главы района под Воронежем после покушения

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Глава администрации Рамонского района Воронежской области Николай Фролов в результате взрыва автомобиля получил осколочные ранения ног, сообщает "Вести Воронеж".
По данным телеканала, больше всего пострадали стопы мужчины.
Врачи оценивают состояние Фролова как стабильное, опасности для жизни сейчас нет.
Машина Николая Фролова взорвалась в четверг около девяти утра. В момент случившегося чиновник в машине был один, его госпитализировали в местную больницу.
По факту происшествия СК возбудил дело о покушении на убийство.