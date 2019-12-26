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2019-12-26T16:01+0300
https://ria.ru/20191226/1562885429.html
СМИ сообщили о состоянии главы района под Воронежем после покушения
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РИА Новости

СМИ сообщили о состоянии главы района под Воронежем после покушения

14:58 26.12.2019 (обновлено: 16:01 26.12.2019)
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© Фото : сайт органов местного самоуправления Рамонского муниципального районаГлава Рамонского района Николай Фролов
Глава Рамонского района Николай Фролов
© Фото : сайт органов местного самоуправления Рамонского муниципального района
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Глава администрации Рамонского района Воронежской области Николай Фролов в результате взрыва автомобиля получил осколочные ранения ног, сообщает "Вести Воронеж".
По данным телеканала, больше всего пострадали стопы мужчины.
Врачи оценивают состояние Фролова как стабильное, опасности для жизни сейчас нет.
Машина Николая Фролова взорвалась в четверг около девяти утра. В момент случившегося чиновник в машине был один, его госпитализировали в местную больницу.
По факту происшествия СК возбудил дело о покушении на убийство.
Полиция
Вчера, 12:46
Источник назвал версии взрыва машины главы района под Воронежем
55462228
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Покушение на главу района в Воронежской областиНиколай ФроловСледственный комитет РФРамонский районВоронежПроисшествия
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