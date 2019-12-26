СМИ сообщили о состоянии главы района под Воронежем после покушения

По данным телеканала, больше всего пострадали стопы мужчины.

Врачи оценивают состояние Фролова как стабильное, опасности для жизни сейчас нет.

Машина Николая Фролова взорвалась в четверг около девяти утра. В момент случившегося чиновник в машине был один, его госпитализировали в местную больницу.