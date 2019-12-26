В Кемерово прошел самый многочисленный в России парад Дедов Морозов

Парад Дедов Морозов является частью новогодней кампании "В Новый год вместе", стартовавшей в Кузбассе 30 ноября.

Шествие началось в 16.30 местного времени (12.30 мск) от западной трибуны стадиона "Химик". Колонна зимних волшебников прошла по улицам Ноградской, Кирова, Советскому проспекту. Праздничное шествие завершилось на площади Советов.

"Было зафиксировано количество участников рекорда Дедов Морозов 1279, в кафтанах, во всей амуниции, в праздничных костюмах прошедших по центральной площади. Это рекорд (России - ред.), вновь установленный", – сказала журналистам эксперт российской книги рекордов Юлия Пронина.

Дед Мороз из Великого Устюга отметил, что Кузбасс его очень удивил. "Такие замечательные, веселые, дружные", - сказал главный волшебник, уточнив, что мороз в регион привез он.