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В Татарстане умер изъятый при ликвидации нарколаборатории тигренок
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РИА Новости

В Татарстане умер изъятый при ликвидации нарколаборатории тигренок

14:41 26.12.2019
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© Фото : "Челнинские известия"/Кирилл РочевТигренок Луна, изъятый из нарколаборатории в Набережных Челнах, в зоопарке при конноспортивной школе "Тулпар"
Тигренок Луна, изъятый из нарколаборатории в Набережных Челнах, в зоопарке при конноспортивной школе Тулпар
© Фото : "Челнинские известия"/Кирилл Рочев
Тигренок Луна, изъятый из нарколаборатории в Набережных Челнах, в зоопарке при конноспортивной школе "Тулпар". Архивное фото
КАЗАНЬ, 26 дек - РИА Новости. Тигренок Луна, изъятый в феврале при ликвидации нарколаборатории в Набережных Челнах, умер в Казанском зооботсаде, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
В начале февраля полицейские в ходе обыска у предполагаемого организатора группы, создавшей в Набережных Челнах лабораторию по синтезированию мефедрона, изъяли двухмесячного тигренка. По решению следователя тигренок был передан на "ответственное хранение" в мини-зоопарк конно-спортивной школы "Тулпар". Интерес к животному проявляли представители цирковой династии Запашных. Глава Татарстана Рустам Минниханов поручил поместить хищника в Казанский зооботсад.
Также сообщалось, что прокуратура города провела проверку законности покупки и содержания животного. Установлено, что тигренка-самку приобрела в собственность женщина и держала зверя в квартире. Согласно материалам дела, животное женщина купила за 350 тысяч рублей, что подтверждается договором купли-продажи. Она пояснила, что на тигренка был оформлен паспорт, вживлен чип, но иных разрешительных документов не получено. Владелица отказалась от права собственности на тигренка и согласилась на его передачу.
"Во время обследования у Луны выявили катаракту, а после сделанной операции появились осложнения и другие заболевания. В результате тигренок умер", - сообщил источник.
Тигр Амур
26 февраля, 07:26
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