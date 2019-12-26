В Татарстане умер изъятый при ликвидации нарколаборатории тигренок

В начале февраля полицейские в ходе обыска у предполагаемого организатора группы, создавшей в Набережных Челнах лабораторию по синтезированию мефедрона, изъяли двухмесячного тигренка. По решению следователя тигренок был передан на "ответственное хранение" в мини-зоопарк конно-спортивной школы "Тулпар". Интерес к животному проявляли представители цирковой династии Запашных. Глава Татарстана Рустам Минниханов поручил поместить хищника в Казанский зооботсад.

Также сообщалось, что прокуратура города провела проверку законности покупки и содержания животного. Установлено, что тигренка-самку приобрела в собственность женщина и держала зверя в квартире. Согласно материалам дела, животное женщина купила за 350 тысяч рублей, что подтверждается договором купли-продажи. Она пояснила, что на тигренка был оформлен паспорт, вживлен чип, но иных разрешительных документов не получено. Владелица отказалась от права собственности на тигренка и согласилась на его передачу.