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2019-12-26T14:35+0300
https://ria.ru/20191226/1562884983.html
С экс-депутата Рады Жеваго принудительно взыщут 66 миллионов долларов
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РИА Новости

С экс-депутата Рады Жеваго принудительно взыщут 66 миллионов долларов

14:35 26.12.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Национального Банка Украины в Киеве
Здание Национального Банка Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Здание Национального Банка Украины в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 26 дек - РИА Новости. Национальный банк Украины начал принудительное взыскание 66 миллионов долларов с бывшего депутата Верховной рады и экс-владельца банка "Финансы и кредит" Константина Жеваго, сообщается на сайте регулятора.
Ранее директор государственного бюро расследований Роман Труба сообщил, что Жеваго, которого подозревают в причастности к растрате 103 миллионов долларов банка "Финансы и кредит", объявлен в розыск на Украине, принимаются меры по объявлению его в межгосударственный розыск. Затем его объявили в международный розыск.
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"Решение Шевченковского районного суда Киева от 1 октября 2019 года, которым удовлетворен иск Национального банка и решено взыскать с бывшего владельца банка "Финансы и кредит" Константина Жеваго 1,539 миллиарда гривен (более 66 миллионов долларов - ред.) в счет погашения задолженности банка по ранее предоставленным кредитам рефинансирования, вступило в законную силу", - сообщили в Нацбанке.
Жеваго пытался обжаловать решение суда первой инстанции, однако 13 декабря Киевский апелляционный суд вернул без рассмотрения его апелляционную жалобу из-за неуплаты судебного сбора в определенные судом сроки. Следовательно, решение Шевченковского районного суда Киева вступило в законную силу. "Это позволило Национальному банку 26 декабря 2019 получить исполнительные листы и обратиться в Государственную исполнительную службу по принудительному исполнению решения суда", - сообщила пресс-служба.
В сентябре 2019 года статус подозреваемых в этом деле, помимо Жеваго, получили экс-замглавы правления и начальник одного из управлений обанкротившегося банка "Финансы и кредит". Основным бенефициаром банка "Финансы и кредит" является Жеваго. Его подозревают в причастности к хищению средств банка на сумму 2,5 миллиарда гривен (104,3 миллиона долларов). Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
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972001
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Константин ЖевагоРоман ТрубаВерховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
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