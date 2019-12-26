С экс-депутата Рады Жеваго принудительно взыщут 66 миллионов долларов

"Решение Шевченковского районного суда Киева от 1 октября 2019 года, которым удовлетворен иск Национального банка и решено взыскать с бывшего владельца банка "Финансы и кредит" Константина Жеваго 1,539 миллиарда гривен (более 66 миллионов долларов - ред.) в счет погашения задолженности банка по ранее предоставленным кредитам рефинансирования, вступило в законную силу", - сообщили в Нацбанке.

Жеваго пытался обжаловать решение суда первой инстанции, однако 13 декабря Киевский апелляционный суд вернул без рассмотрения его апелляционную жалобу из-за неуплаты судебного сбора в определенные судом сроки. Следовательно, решение Шевченковского районного суда Киева вступило в законную силу. "Это позволило Национальному банку 26 декабря 2019 получить исполнительные листы и обратиться в Государственную исполнительную службу по принудительному исполнению решения суда", - сообщила пресс-служба.

В сентябре 2019 года статус подозреваемых в этом деле, помимо Жеваго, получили экс-замглавы правления и начальник одного из управлений обанкротившегося банка "Финансы и кредит". Основным бенефициаром банка "Финансы и кредит" является Жеваго. Его подозревают в причастности к хищению средств банка на сумму 2,5 миллиарда гривен (104,3 миллиона долларов). Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.