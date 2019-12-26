В Сочи ликвидировали лесной пожар

Вечером во вторник в труднодоступном районе поселка Верхняя Хобза загорелась лесная подстилка. Для тушения были привлечены вертолет Ми-8, 217 человек и 44 единицы техники. Через сутки спасатели объявили, что активного горения больше не наблюдается. Позже Сочинский национальный парк сообщил о локализации пожара.