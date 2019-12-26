В Сочи ликвидировали лесной пожар

СОЧИ, 26 дек – РИА Новости. Лесной пожар, охвативший площадь в 800 квадратных метров в Лазаревском районе Сочи, ликвидирован, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС России по Краснодарскому краю.
Вечером во вторник в труднодоступном районе поселка Верхняя Хобза загорелась лесная подстилка. Для тушения были привлечены вертолет Ми-8, 217 человек и 44 единицы техники. Через сутки спасатели объявили, что активного горения больше не наблюдается. Позже Сочинский национальный парк сообщил о локализации пожара.
"Возгорание лесной подстилки в Лазаревском районе ликвидировано", - сказал представитель ведомства.
По данным нацпарка, в районе села Нижнее Буу низовым пожаром, затронувшим сухую листву, пройдено 20 гектаров.
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