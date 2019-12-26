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Эксперт оценил запрет на закупку иностранных систем хранения
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РИА Новости

Эксперт оценил запрет на закупку иностранных систем хранения

14:29 26.12.2019
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© радио SputnikДиректор Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Арсений Щельцин
Директор Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Арсений Щельцин
© радио Sputnik
Директор Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Арсений Щельцин . Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Решение о запрете на закупку для государственных нужд иностранных систем хранения данных позволит повысить безопасность данных россиян, заявил РИА Новости гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.
Ранее в четверг правительство РФ на два года запретило закупать для государственных нужд иностранные системы хранения данных. Решение принято для обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры РФ, в том числе используемой при реализации национальных проектов. Документ вступает в силу со дня подписания, то есть с 21 декабря, и "действует в течение двух лет".
"Это очень важная мера, потому что именно сейчас зарубежные производители готовы давать большие скидки и даже рассрочку на многие годы для закупки такого оборудования. Иностранное железо на госзакупках экономически более привлекательно, чем предложение российских производителей. Однако речь идет о суверенитете и будущем страны", - указал эксперт.
"По нацпроектам создаются самые значимые системы и базы данных, которые будут хранить самую ценную информацию о наших гражданах. Не хотелось бы эти данные отдавать в управление иностранному железу. Потому что сегодня обычная "железяка" - не просто коробка, а функциональный сервер, который может обновляться, а при необходимости и передавать данные на сторону. Закупки российского оборудования кратно повысят безопасность данных россиян", - считает Щельцин.
Микросхема. Архивное фото
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