Эксперт оценил запрет на закупку иностранных систем хранения

Ранее в четверг правительство РФ на два года запретило закупать для государственных нужд иностранные системы хранения данных. Решение принято для обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры РФ, в том числе используемой при реализации национальных проектов. Документ вступает в силу со дня подписания, то есть с 21 декабря, и "действует в течение двух лет".

"Это очень важная мера, потому что именно сейчас зарубежные производители готовы давать большие скидки и даже рассрочку на многие годы для закупки такого оборудования. Иностранное железо на госзакупках экономически более привлекательно, чем предложение российских производителей. Однако речь идет о суверенитете и будущем страны", - указал эксперт.

"По нацпроектам создаются самые значимые системы и базы данных, которые будут хранить самую ценную информацию о наших гражданах. Не хотелось бы эти данные отдавать в управление иностранному железу. Потому что сегодня обычная "железяка" - не просто коробка, а функциональный сервер, который может обновляться, а при необходимости и передавать данные на сторону. Закупки российского оборудования кратно повысят безопасность данных россиян", - считает Щельцин.