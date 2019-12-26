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Большинство украинцев доверяют Зеленскому, показал опрос
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РИА Новости

Большинство украинцев доверяют Зеленскому, показал опрос

14:29 26.12.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Более 60% жителей Украины доверяют президенту Владимиру Зеленскому и более 40% отмечают, что новая власть лучше предыдущей, следует из данных опроса, опубликованных в четверг на сайте фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива.
В ноябре социологическая группа "Рейтинг" опубликовала результаты опроса, согласно которым более 50% жителей Украины были убеждены, что Зеленский как президент более эффективен, чем предыдущий глава государства Петр Порошенко.
"Положительный баланс рейтинга доверия, то есть предпочтение доверия над недоверием, имеют только два политика - Владимир Зеленский (доверяют 62%, не доверяют 31%, баланс доверия-недоверия + 31%) и (спикер Верховной рады – ред.) Дмитрий Разумков (доверяют 48%, не доверяют 38%, баланс доверия-недоверия + 10%)", - говорится в сообщении.
При этом политический антирейтинг возглавил Порошенко, ему "совсем не доверяют" 58,3% жителей страны, "скорее не доверяют" 21,9% опрошенных. Всего 13,9% респондентов выразили доверие политику, а остальные отказались отвечать или заявили, что не знают его.
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"Считают, что нынешняя власть лучше предыдущей, 43% украинцев, 13% имеют противоположную позицию - что нынешняя власть хуже, а по мнению 34%, нынешняя власть ничем не отличается от предыдущей", - отмечается в тексте.
Опрос проведен фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 13 по 18 декабря во всех регионах Украины за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Опрошены 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 2,3%.
На Украине весной прошли президентские выборы, в ходе которых Зеленский получил поддержку более чем 70% населения. В августе фонд "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива публиковал данные опроса, согласно которым Зеленскому доверяли 70% жителей Украины, это самый высокий результат среди всех украинских президентов. В ноябре, по данным социологической группы "Рейтинг", только 25% населения отметили, что полностью доверяют президенту. Еще 39% опрошенных выбрали вариант ответа "скорее доверяю".
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Верховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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