Большинство украинцев доверяют Зеленскому, показал опрос

МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Более 60% жителей Украины доверяют президенту Более 60% жителей Украины доверяют президенту Владимиру Зеленскому и более 40% отмечают, что новая власть лучше предыдущей, следует из данных опроса, опубликованных в четверг на сайте фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива.

В ноябре социологическая группа "Рейтинг" опубликовала результаты опроса, согласно которым более 50% жителей Украины были убеждены, что Зеленский как президент более эффективен, чем предыдущий глава государства Петр Порошенко.

"Положительный баланс рейтинга доверия, то есть предпочтение доверия над недоверием, имеют только два политика - Владимир Зеленский (доверяют 62%, не доверяют 31%, баланс доверия-недоверия + 31%) и (спикер Верховной рады – ред.) Дмитрий Разумков (доверяют 48%, не доверяют 38%, баланс доверия-недоверия + 10%)", - говорится в сообщении.

При этом политический антирейтинг возглавил Порошенко, ему "совсем не доверяют" 58,3% жителей страны, "скорее не доверяют" 21,9% опрошенных. Всего 13,9% респондентов выразили доверие политику, а остальные отказались отвечать или заявили, что не знают его.

"Считают, что нынешняя власть лучше предыдущей, 43% украинцев, 13% имеют противоположную позицию - что нынешняя власть хуже, а по мнению 34%, нынешняя власть ничем не отличается от предыдущей", - отмечается в тексте.

Опрос проведен фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 13 по 18 декабря во всех регионах Украины за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Опрошены 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 2,3%.