Россия готова отражать информационные атаки США, заявили в Госдуме

"Смысл жизни". В РФ оценили подготовку США к кибервойне перед выборами Кибервойска США продумывают тактику информационной войны против России на случай ее нового "вмешательства" в выборы 2020 года. Парламентарии и эксперты объяснили, почему о приготовлениях заявили открыто и будет ли Москва отвечать на них.