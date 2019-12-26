Россия готова отражать информационные атаки США, заявили в Госдуме

Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что киберкомандование США разрабатывает тактику информационной войны против высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов на случай, если Москва попытается вмешаться в выборы 2020 года. Целью киберкомандования могут стать представители российской элиты.
Вчера, 13:42"Смысл жизни". В РФ оценили подготовку США к кибервойне перед выборамиКибервойска США продумывают тактику информационной войны против России на случай ее нового "вмешательства" в выборы 2020 года. Парламентарии и эксперты объяснили, почему о приготовлениях заявили открыто и будет ли Москва отвечать на них.
"Забавно, что американские военные заявили о подготовке к кибервойне с Россией только сейчас. В реальности информационные атаки из-за океана уже давно происходят и к отражению их наша страна готова, при этом ясно, что агрессивные демарши США в киберпространстве не сделают мир более безопасным и комфортным", - цитирует Железняка его пресс-служба.
Политик также назвал очевидным то, что для пополнения военных бюджетов и новых видов кибероружия США нужен противник, которого они традиционно создают в лице России, Китая и ряда других стран.
"Поэтому тему российского вмешательства в выборы, героического отражения псевдо-кибератак русских хакеров на американские серверы и прочие киберстрашилки в США будут всячески раздувать. Формулировка о готовности к атаке на Россию, "если Москва попытается вмешаться", означает, что в Пентагоне уже стряпают фейк-ньюс про "руку Москвы", которая якобы вместо американского народа выбирает нового президента США", - сказал депутат.
Железняк также отметил, что Россия продолжает предлагать сотрудничество в вопросах кибербезопасности, но США его упорно игнорируют. "Это само по себе говорит о том, что Вашингтону не выгодно такое взаимодействие, которое способно обеспечить устойчивость системы к внешним воздействиям и делает прозрачными далеко не дружественные планы американских ястребов", - считает парламентарий.