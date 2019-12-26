Адвокат спецкора "Новой газеты" сообщил о ее задержании

"Процессуальный статус её нам не известен. Сотрудники, которые её увозили, не сообщили ничего. Бабушке было только сказано, что её увезут в Краснодар. На каком основании, никто ничего не пояснял. Где она находится на самом деле, нам неизвестно… С наибольшей вероятностью это связано с её профессиональной деятельностью, потому что все другие фигуранты, к которым предъявлялись претензии, это были люди, по деятельности которых она вела свою журналистскую работу", - сообщил РИА Новости Заикин.