Адвокат спецкора "Новой газеты" сообщил о ее задержании

КРАСНОДАР, 26 дек - РИА Новости. Процессуальный статус спецкора "Новой газеты", которую утром в четверг из дома забрали правоохранители, не известен, по словам родственников, ее могли направить в Краснодар, сообщил РИА Новости адвокат журналистки Пётр Заикин.
"Новая газета" в четверг сообщила о том, что к специальному корреспонденту издания Юлии Мартовалиевой (Полухиной) утром пришли с обыском сотрудники СК Краснодарского края в сопровождении сотрудников СОБРа, после чего увезли журналистку в неизвестном направлении. Редакция сообщает, что происходящее связано с материалами, которые были опубликованы в "Новой газете" и касались действий вооруженных формирований на территории Донбасса и Луганска, а также с расследованиями фактов контрабанды.
Адвокат журналистки Пётр Заикин уточнил, что правоохранители забрали журналистку из московской квартиры, где в тот момент присутствовали её родственники.
"Процессуальный статус её нам не известен. Сотрудники, которые её увозили, не сообщили ничего. Бабушке было только сказано, что её увезут в Краснодар. На каком основании, никто ничего не пояснял. Где она находится на самом деле, нам неизвестно… С наибольшей вероятностью это связано с её профессиональной деятельностью, потому что все другие фигуранты, к которым предъявлялись претензии, это были люди, по деятельности которых она вела свою журналистскую работу", - сообщил РИА Новости Заикин.
Исходя из публикаций на сайте "Новой газеты", можно предположить, что ситуация связана с публикацией в "Новой газете" про общественную организацию "ЕНОТ корп.".
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