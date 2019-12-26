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Россия нацелена на заметный рост качества жизни в селах, заявил Путин
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РИА Новости

Россия нацелена на заметный рост качества жизни в селах, заявил Путин

14:20 26.12.2019 (обновлено: 15:12 26.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Принцип устойчивого развития означает нацеленность России на заметный рост качества жизни на селе и приоритет экологически чистых агротехнологий, заявил президент России Владимир Путин.

"В целом определяющим для нас остается принцип устойчивого развития, а это нацеленность на заметный, значимый рост качества жизни в сельских территориях, ресурсосбережения, приоритет экологически чистых агротехнологий, не разрушающих наш природный потенциал в ущерб будущих поколений. Это производство и продвижение российских продуктов под зеленым брендом", - сказал Путин в четверг на заседании Госсовета по вопросам развития агропромышленного комплекса.

Как отметил президент, экологически чистое, безопасное, качественное продовольствие может стать конкурентным преимуществом России на глобальных рынках.
Президент РФ Владимир Путин
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