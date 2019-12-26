Россия нацелена на заметный рост качества жизни в селах, заявил Путин

"В целом определяющим для нас остается принцип устойчивого развития, а это нацеленность на заметный, значимый рост качества жизни в сельских территориях, ресурсосбережения, приоритет экологически чистых агротехнологий, не разрушающих наш природный потенциал в ущерб будущих поколений. Это производство и продвижение российских продуктов под зеленым брендом", - сказал Путин в четверг на заседании Госсовета по вопросам развития агропромышленного комплекса.