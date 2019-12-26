Путин прокомментировал проблему неблагоустроенности сел в России

"Наши сельские территории по-прежнему отстают по социальной обустроенности, бытовому комфорту, развитости инфраструктуры, и хочу еще раз повторить - этот разрыв особенно заметен на фоне впечатляющих успехов отечественного АПК", - сказал Путин на заседании Государственного совета по вопросам аграрной политики.

По его словам, по оценкам на сегодняшний день общий уровень обеспеченности сельской местности всеми видами благоустройства составляет чуть более 34%, тогда как в городах - почти 89%, хуже обстоит дело с социальными, образовательными, медицинскими учреждениями, дорожной сетью. Одной из самых острых проблем, по словам президента, остается уровень и качество первичного здравоохранения.