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Путин прокомментировал проблему неблагоустроенности сел в России
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РИА Новости

Путин прокомментировал проблему неблагоустроенности сел в России

14:19 26.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Сельские территории РФ по-прежнему отстают от городов по уровню социальной обустроенности, что особенно заметно на фоне впечатляющих успехов российского агропромышленного комплекса, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Наши сельские территории по-прежнему отстают по социальной обустроенности, бытовому комфорту, развитости инфраструктуры, и хочу еще раз повторить - этот разрыв особенно заметен на фоне впечатляющих успехов отечественного АПК", - сказал Путин на заседании Государственного совета по вопросам аграрной политики.
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 14:14
Путин призвал больше думать о сельских жителях с низкими доходами
По его словам, по оценкам на сегодняшний день общий уровень обеспеченности сельской местности всеми видами благоустройства составляет чуть более 34%, тогда как в городах - почти 89%, хуже обстоит дело с социальными, образовательными, медицинскими учреждениями, дорожной сетью. Одной из самых острых проблем, по словам президента, остается уровень и качество первичного здравоохранения.
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Владимир ПутинРоссияОбщество
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