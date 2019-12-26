Скворцова сравнила уровень смертности от онкологии в России и Европе

Говоря о данных по смертности от онкозаболеваний в РФ, министр пояснила, что параллельно с увеличением выявленных случаев будет расти число случаев новых, то есть заболеваемость и смертность – "это, в отличие от летальности, популяционный показатель". "Если летальность - это доля смертей в процентах от числа заболевших, то смертность - это число смертей от онкологии на 100 тысяч населения в целом. И вот это вот разница она объясняет. У нас летальность снизилась в этом году. У нас одногодичная летальность – около 20%. Это очень хороший показатель. У нас увеличилась пятилетняя выживаемость", - сказала Скворцова.