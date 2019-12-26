Скворцова сравнила уровень смертности от онкологии в России и Европе

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Смертность от онкологии в России не выше, чем в Европе, сообщила глава Минздрава Вероника Скворцова.
"Если посмотреть стандартизованную смертность от онкологических заболеваний, то она у нас соответствует европейской. То есть она не превышает", — сказала Скворцова журналистам.
Говоря о данных по смертности от онкозаболеваний в РФ, министр пояснила, что параллельно с увеличением выявленных случаев будет расти число случаев новых, то есть заболеваемость и смертность – "это, в отличие от летальности, популяционный показатель". "Если летальность - это доля смертей в процентах от числа заболевших, то смертность - это число смертей от онкологии на 100 тысяч населения в целом. И вот это вот разница она объясняет. У нас летальность снизилась в этом году. У нас одногодичная летальность – около 20%. Это очень хороший показатель. У нас увеличилась пятилетняя выживаемость", - сказала Скворцова.
Она подчеркнула, что смертность зависит от заболеваемости и от летальности, и этот показатель остается относительно стабильным.
"Он пойдет вниз параллельно снижению летальности тогда, когда перестанет расти выявляемость, она станет стабильной, потому что мы выйдем на плато необходимое", — добавила министр.