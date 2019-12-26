Власти Воронежской области окажут помощь семье раненного чиновника

"Правительство Воронежской области в интересах следствия ограничит содержание комментариев по ситуации вокруг главы Рамонского района Николая Фролова... Мы желаем Николаю Валерьевичу скорейшего выздоровления, а его родным и близким — мужества и терпения, чтобы пережить случившееся. Правительство области окажет Фролову и его семье всю необходимую помощь", - сообщает облправительство в своем Telegram-канале.