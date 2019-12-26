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Власти Воронежской области окажут помощь семье раненного чиновника
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РИА Новости

Власти Воронежской области окажут помощь семье раненного чиновника

14:16 26.12.2019
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© Фото : сайт органов местного самоуправления Рамонского муниципального районаГлава Рамонского района Николай Фролов
Глава Рамонского района Николай Фролов
© Фото : сайт органов местного самоуправления Рамонского муниципального района
Глава Рамонского района Николай Фролов. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 26 дек - РИА Новости. Правительство Воронежской области окажет помощь семье главы администрации Рамонского района, получившего ранения при взрыве автомобиля.
Взрыв автомобиля главы администрации Рамонского района Николая Фролова произошел около 9.00 мск в четверг. В момент случившегося чиновник в машине был один, его госпитализировали в местную больницу. По данным представителя администрации района, угрозы жизни пострадавшего нет. СК возбудил дело о покушении на убийство.
"Правительство Воронежской области в интересах следствия ограничит содержание комментариев по ситуации вокруг главы Рамонского района Николая Фролова... Мы желаем Николаю Валерьевичу скорейшего выздоровления, а его родным и близким — мужества и терпения, чтобы пережить случившееся. Правительство области окажет Фролову и его семье всю необходимую помощь", - сообщает облправительство в своем Telegram-канале.
Фролов занимает должность главы администрации Рамонского района с февраля 2018 года.
Опубликовано видео с места взрыва машины главы района под Воронежем
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Опубликовано видео с места покушения на главу района под Воронежем
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Покушение на главу района в Воронежской областиНиколай ФроловСледственный комитет РФРамонский районВоронежская областьВоронежПроисшествия
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