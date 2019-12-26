ФАС оштрафовала импортера Philips на два миллиона рублей

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала официального импортера продукции Philips - компанию "Сангфей СЕС Электроникс Рус" - на 2 миллиона рублей из-за координации цен на смартфоны этого производителя, сообщает служба.
К административной ответственности также привлечены работники компании, которые непосредственно контролировали соблюдение цен реселлерами.
"За координацию экономической деятельности реселлеров смартфонов Philips ООО "Сангфей СЕС Электроникс Рус" оштрафовано на 2 000 000 рублей", - говорится в сообщении.
ФАС в июне возбудила дело против этой компании по подозрению в координации цен на смартфоны. По данным ведомства, компания контролировала соблюдение реселлерами рекомендованных розничных цен на смартфоны Philips.
"В течение последних лет ФАС России неоднократно выявляла нарушения антимонопольного законодательства на рынках продажи техники: примерами могут послужить дела в отношении Apple, LG, Samsung. Именно незаконная координация экономической деятельности весьма распространена в сфере ритейла бытовой техники. В связи с этим ФАС России осуществляет систематический контроль за этими рынками", - прокомментировал статс-секретарь, заместитель руководителя ФАС Андрей Цариковский.