ФАС оштрафовала импортера Philips на два миллиона рублей

Табличка у входа в здание Федеральной антимонопольной службы России. Архивное фото

Табличка у входа в здание Федеральной антимонопольной службы России

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала официального импортера продукции Philips - компанию "Сангфей СЕС Электроникс Рус" - на 2 миллиона рублей из-за координации цен на смартфоны этого производителя, сообщает служба.

К административной ответственности также привлечены работники компании, которые непосредственно контролировали соблюдение цен реселлерами.

"За координацию экономической деятельности реселлеров смартфонов Philips ООО "Сангфей СЕС Электроникс Рус" оштрафовано на 2 000 000 рублей", - говорится в сообщении.

ФАС в июне возбудила дело против этой компании по подозрению в координации цен на смартфоны. По данным ведомства, компания контролировала соблюдение реселлерами рекомендованных розничных цен на смартфоны Philips.