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ФАС оштрафовала импортера Philips на два миллиона рублей
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РИА Новости

ФАС оштрафовала импортера Philips на два миллиона рублей

14:16 26.12.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкТабличка у входа в здание Федеральной антимонопольной службы России
Табличка у входа в здание Федеральной антимонопольной службы России
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Табличка у входа в здание Федеральной антимонопольной службы России. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала официального импортера продукции Philips - компанию "Сангфей СЕС Электроникс Рус" - на 2 миллиона рублей из-за координации цен на смартфоны этого производителя, сообщает служба.
К административной ответственности также привлечены работники компании, которые непосредственно контролировали соблюдение цен реселлерами.
"За координацию экономической деятельности реселлеров смартфонов Philips ООО "Сангфей СЕС Электроникс Рус" оштрафовано на 2 000 000 рублей", - говорится в сообщении.
ФАС в июне возбудила дело против этой компании по подозрению в координации цен на смартфоны. По данным ведомства, компания контролировала соблюдение реселлерами рекомендованных розничных цен на смартфоны Philips.
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"В течение последних лет ФАС России неоднократно выявляла нарушения антимонопольного законодательства на рынках продажи техники: примерами могут послужить дела в отношении Apple, LG, Samsung. Именно незаконная координация экономической деятельности весьма распространена в сфере ритейла бытовой техники. В связи с этим ФАС России осуществляет систематический контроль за этими рынками", - прокомментировал статс-секретарь, заместитель руководителя ФАС Андрей Цариковский.
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Федеральная антимонопольная служба РФKoninklijke Philips ElectronicsРоссияЭкономика
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