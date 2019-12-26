Парламент Черногории начал обсуждать спорный закон о церквях

БЕЛГРАД, 26 дек – РИА Новости. Депутаты парламента Депутаты парламента Черногории начали обсуждение перед голосованием законопроекта о церквях, вызвавшего противодействие крупнейшей из них – митрополии Черногорско-Приморской Сербской православной церкви (СПЦ) , трансляцию ведет пресс-служба заксобрания.

Полиция Черногории в четверг перекрыла центр Подгорицы в районе Скупщины (парламента) по соображениям безопасности. Депутаты добирались до зала заседаний через кордоны, вынуждены были предъявлять документы полиции, поэтому начало заседания прошло в ожесточенной дискуссии сторонников и противников законопроекта.

"Полицейские на мосту остановили меня, потребовали документы, вели себя дерзко, один накаченный, их начальник отказался представиться. Такого унижения не было во времена турецкого ига", - заявил глава фракции оппозиционного Демократического фронта (ДФ) Славен Радунович.

На обсуждении присутствует премьер Душко Маркович, ожидается, что оно продлится в течение рабочего дня.

Митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий СПЦ ранее призвал президента и главу правящей Демократической партии социалистов (ДПС) Мило Джукановича отозвать законопроект, а граждан призвал "к миру и братскому согласию". Сербский патриарх Ириней накануне посоветовал политикам "защищать свою позицию в парламенте, а не на улице".

Инициаторам законопроекта - правящей ДПС - и ее коалиционным партнерам принадлежит 42 из 81 мандата. Наиболее острое сопротивление законопроект вызвал у оппозиционного Демократического фронта Черногории. Члены руководства ДФ сообщили на минувшей неделе, что у них есть план, как сорвать голосование.