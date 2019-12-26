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Религия и мировоззрение
2019-12-26T14:19+0300
https://ria.ru/20191226/1562883023.html
Парламент Черногории начал обсуждать спорный закон о церквях
https://cdn24.img.ria.ru/images/39532/64/395326473_0:24:1024:600_1036x0_80_0_0_b3962a87f6b893b370db1ca45b89fa84.jpg
РИА Новости

Парламент Черногории начал обсуждать спорный закон о церквях

14:17 26.12.2019 (обновлено: 14:19 26.12.2019)
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© РИА Новости / Ольга ЛипичФундамент храма Александра Невского на острове Святой Стефан в Черногории
Фундамент храма Александра Невского на острове Святой Стефан в Черногории
© РИА Новости / Ольга Липич
БЕЛГРАД, 26 дек – РИА Новости. Депутаты парламента Черногории начали обсуждение перед голосованием законопроекта о церквях, вызвавшего противодействие крупнейшей из них – митрополии Черногорско-Приморской Сербской православной церкви (СПЦ), трансляцию ведет пресс-служба заксобрания.
Полиция Черногории в четверг перекрыла центр Подгорицы в районе Скупщины (парламента) по соображениям безопасности. Депутаты добирались до зала заседаний через кордоны, вынуждены были предъявлять документы полиции, поэтому начало заседания прошло в ожесточенной дискуссии сторонников и противников законопроекта.
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"Полицейские на мосту остановили меня, потребовали документы, вели себя дерзко, один накаченный, их начальник отказался представиться. Такого унижения не было во времена турецкого ига", - заявил глава фракции оппозиционного Демократического фронта (ДФ) Славен Радунович.
На обсуждении присутствует премьер Душко Маркович, ожидается, что оно продлится в течение рабочего дня.
Митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий СПЦ ранее призвал президента и главу правящей Демократической партии социалистов (ДПС) Мило Джукановича отозвать законопроект, а граждан призвал "к миру и братскому согласию". Сербский патриарх Ириней накануне посоветовал политикам "защищать свою позицию в парламенте, а не на улице".
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Инициаторам законопроекта - правящей ДПС - и ее коалиционным партнерам принадлежит 42 из 81 мандата. Наиболее острое сопротивление законопроект вызвал у оппозиционного Демократического фронта Черногории. Члены руководства ДФ сообщили на минувшей неделе, что у них есть план, как сорвать голосование.
В СПЦ опасаются, что после утверждения соответствующего закона начнется изъятие сербской церковной собственности и передача ее непризнанной в православном мире Черногорской "автокефальной" церкви. Митрополия Черногорско-Приморская СПЦ позвала верующих Черногории на участие в массовом молитвенном сборе 21 декабря в городе Никшич. У соборного храма Святого Василия Острожского в центре города собралось около 6 тысяч человек. Участники сбора потребовали от государства подписать договор с Сербской церковью, отказаться от изъятия ее собственности и вернуть или компенсировать изъятое ранее.
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