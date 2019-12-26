Калининградец повесил собаку, для которой не смог найти хозяев

Жительница Пионерского обнаружила убитого пса 9 декабря и обратилась в отдел полиции. Участковые уполномоченные установили личность подозреваемого, который рассказал полицейским, что девятимесячного метиса алабая и хаски ему оставили знакомые, которые попросили пристроить пса в добрые руки. Мужчине не удалось найти собаке новых хозяев, из-за чего он решил избавиться от животного.

"В настоящее время в отношении ранее судимого за кражу подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель). Максимальная санкция указанной статьи предусматривает лишение свободы на срок до трех лет", - сообщили в полиции.

В конце 2017 года был принят закон об ужесточении уголовного наказания за жестокое обращение с животными до пяти лет лишения свободы. Ранее максимальным сроком за преступления против животных были два года лишения свободы, но реальные сроки получали единицы.