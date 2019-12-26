Путин рассказал об объемах урожая зерна в 2019 году

"В этом году у нас рекордный урожай сахарной свеклы, подсолнечника, сои. По зерну, по всем прогнозам, снова выходим на высокий результат - порядка 121 миллиона тонн. Ежегодные урожаи за сто миллионов становятся устойчивой тенденцией. То, что прежде воспринималось как рекорд, сегодня норма", - заявил Путин в четверг на заседании Госсовета по вопросам развития агропромышленного комплекса.