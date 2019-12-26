Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-26T14:00+0300
https://ria.ru/20191226/1562882008.html
Путин рассказал об объемах урожая зерна в 2019 году
https://cdn24.img.ria.ru/images/156284/45/1562844577_0:0:2855:1605_1036x0_80_0_0_5410fb12af5384ada09639a40db27934.jpg
РИА Новости

Путин рассказал об объемах урожая зерна в 2019 году

13:56 26.12.2019 (обновлено: 14:00 26.12.2019)
953
© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Россия выйдет на урожай зерна в 2019 году в 121 миллиона тонн, ежегодные урожаи свыше ста миллионов тонн уже становятся устойчивой тенденцией, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В этом году у нас рекордный урожай сахарной свеклы, подсолнечника, сои. По зерну, по всем прогнозам, снова выходим на высокий результат - порядка 121 миллиона тонн. Ежегодные урожаи за сто миллионов становятся устойчивой тенденцией. То, что прежде воспринималось как рекорд, сегодня норма", - заявил Путин в четверг на заседании Госсовета по вопросам развития агропромышленного комплекса.
Сбор урожая
29 октября, 03:45
Российский стартап разработал удобрение для увеличения урожая на 15-25%
Он отметил, что темпы роста в сельском хозяйстве в последнее время выше, чем в целом по экономике России. "Даже когда объем ВВП снижался, село выходило в плюс", - указал президент.
Путин уточнил, что за 11 месяцев нынешнего года производство сельхозпродукции в целом выросло на 4,1%.
2720102
Обсудить 1
Владимир ПутинРоссияЭкономика
Рекомендуем
Строительство газопровода Турецкий поток
Поставки газа по "Турецкому потоку" начнутся через несколько дней
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной думы РФ. 12 февраля 2019
Белоруссия может стать федеральным округом России, считает Жириновский
Строительство газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Песков заявил о наличии средств для завершения "Северного потока — 2"
Ташкентская телебашня
В МИД Узбекистана заявили, что стране выгодно вступление в ЕАЭС
Президент РФ Владимир Путин во время поздравления тружеников агропромышленного комплекса с профессиональным праздником
Путин призвал снизить стоимость электроэнергии для фермеров
Строительство трубопровода Северный поток - 2
Новак рассказал о сроках завершения проекта "Северный поток — 2"
Глава Министерства финансов США Стивен Мнучин. Архивное фото
Министр финансов США объяснил, куда "исчезли" $1,5 триллиона наличными
Укладка труб газопровода Северный поток-2 в территориальных водах Швеции
Минпромторг оценил перспективы создания судна-трубоукладчика
Президент РФ Владимир Путин
Путин: экономика сельхозпроизводства требует внимания государства
Снегоуборочная техника во Владимире
Власти Владимира объяснили "уборку невидимого снега"
Нефтеперерабатывающий завод и нефтепровод Дружба
Глава "Транснефти" ответил на угрозу Лукашенко "забрать" две трубы
Сотрудник полиции Салават Галиев, обвиняемый в изнасиловании девушки-дознавателя, во время рассмотрения ходатайства следствия об аресте в Кировском районном суде в Уфе
Экс-полицейских осудили за изнасилование дознавательницы в Уфе
Президент РФ Владимир Путин
Путин призвал работодателей больше думать о сельских жителях
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
На территории Ливии действуют наемники из разных стран, заявил Песков
Президент РФ Владимир Путин
Россия нацелена на заметный рост качества жизни в селах, заявил Путин
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:30Японскую туристку возмутило приветствие жителей Курил
03:28В парламенте Черногории начались беспорядки из-за проекта о церквях
03:26Греческий винодел назвал максимальную дозу алкоголя на Новый год
03:16Космонавт сможет слетать на Марс только раз в жизни, заявил ученый
03:11Нарколог рассказал об опасности приема таблеток после застолья
03:00В Приморье спасли от собак бродившего по дачам гималайского медвежонка
02:55В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
02:53В Италии суд решил не считать преступлением выращивание марихуаны дома
02:32Разгонный блок со спутниками "Гонец-М" отделился от ракеты-носителя
02:23C космодрома "Плесецка" запустили спутники связи "Гонец-М"
02:22В Раде заявили, что благодаря Крымскому мосту Кубань стала "ближе"
02:11Росстат ожидает роста продолжительности жизни в России
02:05Кадыров присоединился к новогодней акции "Елка желаний"
01:55Катар выпустил закон о противодействии терроризму
01:44Оппозиция Черногории пригрозила сорвать принятие закона о церквях
01:43Эксперт рассказал, как проверить состояние аккумулятора автомобиля
01:40Нетаньяху заявил о своей победе на выборах лидера "Ликуда"
01:30Росстат сделал прогноз об убыли населения на 16 лет
01:30В Алабаме три чирлидерши погибли в ДТП
01:27Не стало нашей мамы. Прощальное слово "Современника"
Лента новостейМолния