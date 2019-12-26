Путин рассказал об объемах урожая зерна в 2019 году

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Россия выйдет на урожай зерна в 2019 году в 121 миллиона тонн, ежегодные урожаи свыше ста миллионов тонн уже становятся устойчивой тенденцией, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В этом году у нас рекордный урожай сахарной свеклы, подсолнечника, сои. По зерну, по всем прогнозам, снова выходим на высокий результат - порядка 121 миллиона тонн. Ежегодные урожаи за сто миллионов становятся устойчивой тенденцией. То, что прежде воспринималось как рекорд, сегодня норма", - заявил Путин в четверг на заседании Госсовета по вопросам развития агропромышленного комплекса.
Он отметил, что темпы роста в сельском хозяйстве в последнее время выше, чем в целом по экономике России. "Даже когда объем ВВП снижался, село выходило в плюс", - указал президент.
Путин уточнил, что за 11 месяцев нынешнего года производство сельхозпродукции в целом выросло на 4,1%.