МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Екатерина Мцитуридзе прокомментировала свой уход с поста главы "Роскино". О таком решении совета директоров компании сегодня сообщил журналистам министр культуры РФ Владимир Мединский.

"Я выражаю благодарность прежде всего моей команде, с которой за девять лет мы реализовали сотни интересных, важных для российской киноиндустрии, репутационно значимых международных проектов, вывели на мировые рынки новые имена, не забывая поддерживать мэтров нашего кино, — заявила РИА Новости Екатерина Мцитуридзе. — Приятно, что за эту неделю мы получили письма поддержки и благодарности от руководителей главных международных кинофестивалей и рынков, от российских продюсеров, режиссеров, актеров, сценаристов, критиков — эта весомая оценка нашей работы".

Также она добавила, что благодарна Министерству культуры и лично Владимиру Мединскому "за то, что он высоко оценил проделанную нами работу и с пониманием отнесся к нашему желанию менять вектор нашей деятельности".

В свою очередь министр ранее поблагодарил Екатерину Мцитуридзе за работу по продвижению отечественных фильмов за рубежом.

"Она очень активный человек, немало сделала для того, чтобы наши фильмы были лучше представлены на зарубежных выставках, фестивалях, стендах. Мы очень ей за это благодарны, но в последнее время индустрия стала требовать перезагрузки компании, вывода ее на качественно новый уровень", — сказал Мединский.

По его словам, совет директоров "Роскино" сформировал предложения по кандидатуре нового главы организации и направил их на утверждение в Росимущество.

"Мы с радостью идем вперед и все проекты, которыми уже занимаемся и продолжим заниматься, также будем развивать на благо российского кинематографа, в будущее которого мы искренне верим, несмотря на сложный современный этап его развития", — сказала Мцитуридзе.