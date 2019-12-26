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Мэр Екатеринбурга: жители должны сами решить, нужна ли улица Сталина
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РИА Новости

Мэр Екатеринбурга: жители должны сами решить, нужна ли улица Сталина

13:53 26.12.2019
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© Фото : Официальный портал ЕкатеринбургаАлександр Высокинский
Александр Высокинский
© Фото : Официальный портал Екатеринбурга
Александр Высокинский. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 дек - РИА Новости. Горожане должны сами решить, нужна ли Екатеринбургу улица Сталина, сообщил журналистам мэр Александр Высокинский.
Ранее руководитель свердловского отделения партии "Коммунисты России" Евгений Емалетдинов написал на своей странице в Facebook, что объявил сбор подписей за переименование улицы Ельцина в улицу Сталина, которые в ближайшее время будут направлены в администрацию города.
"Я принципиальный противник того, чтобы у кого-то что-то забирать и кому-то что-то давать. Пока инициативу не видел. Посмотрим, в каком виде поступит, будем разбираться. Надо новое создавать. Если примут горожане решение, что должна быть такая улица, значит, будем думать", - сказал Высокинский.
сталин
23 декабря, 13:06
В Балахне вывесили плакат со Сталиным и подписью "I'll be back"
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Александр ВысокинскийКоммунисты РоссииЕкатеринбургОбщество
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