Мэр Екатеринбурга: жители должны сами решить, нужна ли улица Сталина

"Я принципиальный противник того, чтобы у кого-то что-то забирать и кому-то что-то давать. Пока инициативу не видел. Посмотрим, в каком виде поступит, будем разбираться. Надо новое создавать. Если примут горожане решение, что должна быть такая улица, значит, будем думать", - сказал Высокинский.