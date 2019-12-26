Российский журналист задержал грабителя в центре Лондона

Как рассказал РИА Новости сам Вячеслав (просивший не называть его фамилии), он давно ходит с этой сумкой, носит в ней телефоны, в которых "вся жизнь": номера, адреса электронной почты и прочее.

"В этот раз сзади здоровый бугай подбежал, толкнув, вырвал борсетку. У меня в руках остался только верхний хвостик. Делал профессионально. Вырвал и побежал. Я развернулся и догнал в два прыжка. Так как он был тяжелый и большой, не стоило больших трудов его завалить, прыгнув на шею", — рассказал мужчина.

"Это было около кафе, там быстро вызвали полицию. Как мне сказали, он не ожидал, что за ним кто-то погонится. Я не знаю, он мигрант или что, он такого плана, ближне- или средневосточного. Они привыкли к тому, что все благоразумно отскакивают и просто звонят в полицию. А здесь взгляд у него был ошалело-бешеный, почему его поймали", — отметил собеседник агентства.