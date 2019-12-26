Российский журналист задержал грабителя в центре Лондона

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Российский 80-летний журналист в центре Лондона задержал грабителя, который попытался украсть его сумку.
Как рассказал РИА Новости сам Вячеслав (просивший не называть его фамилии), он давно ходит с этой сумкой, носит в ней телефоны, в которых "вся жизнь": номера, адреса электронной почты и прочее.
"В этот раз сзади здоровый бугай подбежал, толкнув, вырвал борсетку. У меня в руках остался только верхний хвостик. Делал профессионально. Вырвал и побежал. Я развернулся и догнал в два прыжка. Так как он был тяжелый и большой, не стоило больших трудов его завалить, прыгнув на шею", — рассказал мужчина.
Из-за разницы в весе грабителю удалось вырваться, при этом он повредил Вячеславу глаз.
Журналист вновь догнал злоумышленника и задержал его с помощью двух молодых людей, которые шли навстречу.
"Это было около кафе, там быстро вызвали полицию. Как мне сказали, он не ожидал, что за ним кто-то погонится. Я не знаю, он мигрант или что, он такого плана, ближне- или средневосточного. Они привыкли к тому, что все благоразумно отскакивают и просто звонят в полицию. А здесь взгляд у него был ошалело-бешеный, почему его поймали", — отметил собеседник агентства.
В результате инцидента у Вячеслава появилась трещина в лучезапястном суставе и опух глаз. Судьбу нападавшего будут решать в полиции.
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