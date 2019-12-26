Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-26T14:36+0300
https://ria.ru/20191226/1562880923.html
Российский журналист задержал грабителя в центре Лондона
https://cdn24.img.ria.ru/images/153053/12/1530531294_0:160:3073:1888_1036x0_80_0_0_d0c65a9daca0fa2f7632fb970b164afa.jpg
РИА Новости

Российский журналист задержал грабителя в центре Лондона

13:50 26.12.2019 (обновлено: 14:36 26.12.2019)
9385
© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкГорода мира. Лондон
Города мира. Лондон
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Российский 80-летний журналист в центре Лондона задержал грабителя, который попытался украсть его сумку.
Как рассказал РИА Новости сам Вячеслав (просивший не называть его фамилии), он давно ходит с этой сумкой, носит в ней телефоны, в которых "вся жизнь": номера, адреса электронной почты и прочее.

"В этот раз сзади здоровый бугай подбежал, толкнув, вырвал борсетку. У меня в руках остался только верхний хвостик. Делал профессионально. Вырвал и побежал. Я развернулся и догнал в два прыжка. Так как он был тяжелый и большой, не стоило больших трудов его завалить, прыгнув на шею", — рассказал мужчина.

Из-за разницы в весе грабителю удалось вырваться, при этом он повредил Вячеславу глаз.
Журналист вновь догнал злоумышленника и задержал его с помощью двух молодых людей, которые шли навстречу.
"Это было около кафе, там быстро вызвали полицию. Как мне сказали, он не ожидал, что за ним кто-то погонится. Я не знаю, он мигрант или что, он такого плана, ближне- или средневосточного. Они привыкли к тому, что все благоразумно отскакивают и просто звонят в полицию. А здесь взгляд у него был ошалело-бешеный, почему его поймали", — отметил собеседник агентства.
В результате инцидента у Вячеслава появилась трещина в лучезапястном суставе и опух глаз. Судьбу нападавшего будут решать в полиции.
Посетитель бара
31 августа, 12:14
Бар грабят, а он спокоен. Американец не стал подчиняться грабителю
27353223
Обсудить 6
ЛондонВ мире
Рекомендуем
Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова
Голикова объяснила, почему 31 декабря не сделали выходным
Обиделся на пиццу: украинский политолог сбежал из студии России 1
Украинский политолог сбежал из студии "России 1"
Клуб оздоровительного лагеря Чайка
Вожатый лагеря уволился из-за фото с детьми, лежащими в виде свастики
Элина Валиева
Педагог усомнился в версии гибели российской пианистки в Венгрии
Сотрудник полиции Салават Галиев, обвиняемый в изнасиловании девушки-дознавателя, во время рассмотрения ходатайства следствия об аресте в Кировском районном суде в Уфе
Экс-полицейских осудили за изнасилование дознавательницы в Уфе
Американская благотворительница Сюзан Кармел Лерман
Американский меценат рассказала о впечатлениях от встречи с Путиным
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Кемерово женщина оставила трехмесячную дочь на обочине в мороз
Выдача регистрационных знаков транспортных средств
В правительстве разъяснили новые правила регистрации автомобилей
Во время оперативных мероприятий с обвиняемым в 4 убийствах в Ивановской области
"Только жене не говорите": многодетного отца обвинили в серии убийств
Строительство газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Песков заявил о наличии средств для завершения "Северного потока — 2"
Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков и советник генерального директора Газпром межрегионгаз Рауль Арашуков в Басманном суде Москвы
Мать и сестру экс-сенатора Рауфа Арашукова объявили в розыск
Глава Рамонского района Николай Фролов
В Воронежской области неизвестные подорвали машину главы района
Телеведущий Иван Ургант
Ургант пошутил над идеей пересадить чиновников на такси
Мария Захарова во время брифинга в Москве
Захарова присоединилась к флешмобу в поддержку Sputnik Эстония
Игристое вино
В волгоградском кафе извинились перед ветераном за выставленный счет
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:40На спектаклях Волчек выросло целое поколение, заявили в Госдуме
21:34Редактор LTV7: в Латвии журналистика на русском языке исчезает как вид
21:29В Москве пройдут рейды по выявлению нелегальных точек продажи салютов
21:27Названа причина пожара на могиле Децла
21:26Голодец назвала Волчек одним из создателей российского театра
21:22Генсек ООН обеспокоен задержками в выдаче виз представителям России
21:17Калягин назвал жизнь Галины Волчек настоящим подвигом
21:16Губернатор Ленинградской области исполнит три детские новогодние мечты
21:14Губернатор Петербурга исполнит три детские мечты с "Елки желаний"
21:09Басилашвили: Волчек всю жизнь была верна традициям русского театра
20:59Директор "Ленкома" назвал Волчек великой личностью
20:58Шахназаров назвал смерть Волчек потерей для отечественной культуры
20:55Память Волчек обязательно увековечат в Москве, считает депутат МГД
20:52Собянин выразил соболезнования родным и близким Галины Волчек
20:49Дело Волчек должно продолжаться в работах ее учеников, заявил сенатор
20:49Адвокат прокомментировал сообщения об останках жертвы Соколова
20:49Появилось видео с места ДТП с автобусом под Липецком
20:45В ДТП с автобусом в Липецкой области пострадали девять человек
20:43В Самарской области задержали трех подозреваемых в избиении силовиков
20:37Роспотребнадзор изъял более 45 тысяч единиц запрещенных аналогов снюса
Лента новостейМолния