В ГД рассмотрят внесенные Путиным законопроекты в приоритетном порядке

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Госдума в приоритетном порядке рассмотрит в весеннюю сессию законопроекты, которые президент РФ Владимир Путин внёс в четверг в нижнюю палату парламента, Совет Госдумы рассмотрит их уже на первом заседании 13 января 2020 года, сообщила пресс-служба ГД.

Путин в четверг внёс в Госдуму три законопроекта. Два из них направлены на декриминализацию наказания за нарушение сроков возврата валютной выручки, а третьим предлагается ратифицировать протокол с изменениями в соглашении о военной базе РФ в Киргизии, который позволит России ввести в состав базы подразделения беспилотных летательных аппаратов.

"Инициативы президента России будут рассмотрены на первом заседании Совета Государственной Думы 13 января 2020 года и в приоритетном порядке – в весеннюю сессию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что председатель Госдумы Вячеслав Володин направил законопроекты в профильные комитеты.

Изменения в Уголовный кодекс, уточняющие вопрос привлечения предпринимателей к ответственности за организацию преступного сообщества или участие в нем, а также за нарушение требований валютного законодательства, и нововведения в Кодекс об административных правонарушениях, касающиеся наказания за невозврат валютной выручки, направлены в комитет по государственному строительству и законодательству.