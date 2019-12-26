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В ГД рассмотрят внесенные Путиным законопроекты в приоритетном порядке
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РИА Новости

В ГД рассмотрят внесенные Путиным законопроекты в приоритетном порядке

13:43 26.12.2019
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© Григорий СысоевПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© Григорий Сысоев
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Госдума в приоритетном порядке рассмотрит в весеннюю сессию законопроекты, которые президент РФ Владимир Путин внёс в четверг в нижнюю палату парламента, Совет Госдумы рассмотрит их уже на первом заседании 13 января 2020 года, сообщила пресс-служба ГД.
Путин в четверг внёс в Госдуму три законопроекта. Два из них направлены на декриминализацию наказания за нарушение сроков возврата валютной выручки, а третьим предлагается ратифицировать протокол с изменениями в соглашении о военной базе РФ в Киргизии, который позволит России ввести в состав базы подразделения беспилотных летательных аппаратов.
"Инициативы президента России будут рассмотрены на первом заседании Совета Государственной Думы 13 января 2020 года и в приоритетном порядке – в весеннюю сессию", - говорится в сообщении.
Отмечается, что председатель Госдумы Вячеслав Володин направил законопроекты в профильные комитеты.
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 10:58
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Изменения в Уголовный кодекс, уточняющие вопрос привлечения предпринимателей к ответственности за организацию преступного сообщества или участие в нем, а также за нарушение требований валютного законодательства, и нововведения в Кодекс об административных правонарушениях, касающиеся наказания за невозврат валютной выручки, направлены в комитет по государственному строительству и законодательству.
Законопроект о ратификации протокола между Россией и Киргизией о статусе российской военной базы направлен в комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.
Владимир Путин во время встречи в Бишкеке с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым. 28 марта 2019
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Госдума РФВячеслав ВолодинВладимир ПутинРоссияКиргизияПолитика
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