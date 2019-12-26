Владимир Путин сыграл в предновогоднем матче Ночной хоккейной лиги

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Команда Владимира Путина 25 декабря выиграла в товарищеском матче Ночной хоккейной лиги. Турнир проходил на Красной площади и завершился со счетом 8:5. Российский лидер традиционно вышел на лед под 11 номером.