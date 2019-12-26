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Владимир Путин сыграл в предновогоднем матче Ночной хоккейной лиги
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РИА Новости
Владимир Путин сыграл в предновогоднем матче Ночной хоккейной лиги
Команда Владимира Путина 25 декабря выиграла в товарищеском матче Ночной хоккейной лиги. Турнир проходил на Красной площади и завершился со счетом 8:5. Российский лидер традиционно вышел на лед под 11 номером.
2019-12-26T13:40+0300
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PT0M50S

Владимир Путин сыграл в предновогоднем матче Ночной хоккейной лиги

13:40 26.12.2019
1341
Команда Владимира Путина 25 декабря выиграла в товарищеском матче Ночной хоккейной лиги. Турнир проходил на Красной площади и завершился со счетом 8:5. Российский лидер традиционно вышел на лед под 11 номером.
В команде президента выступили глава Минобороны Сергей Шойгу и известные лица отечественного хоккея, в том числе Павел Буре, Валерий Каменский, Сергей Федоров и Алексей Касатонов.
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Ночная хоккейная лигаВладимир ПутинВидеоХоккейСпорт
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