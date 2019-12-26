Педагог усомнился в версии гибели российской пианистки в Венгрии

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Версия гибели российской пианистки Элины Валиевой в Венгрии не выдерживает никакой критики, рассказал РЕН ТВ ее преподаватель Юрий Богданов.
По словам музыканта, в версии с утечкой газа есть много несостыковок.
"Говорят, там молодой человек в коме. А молодой человек давно прилетел в Москву, жив-здоров. Вопрос — как его выпустили? Почему человек, который находился вместе с девушкой, которая погибла, уже находится в Москве? Его никто не задержал, не допросил", — возмутился Богданов.
Ранее стало известно, что 22 декабря во время турпоездки в Будапешт вследствие утечки бытового газа скончалась гражданка России Элина Валиева. Вместе с ней находился мужчина, который получил тяжелое отравление бытовым газом, сейчас он госпитализирован.