Педагог усомнился в версии гибели российской пианистки в Венгрии

"Говорят, там молодой человек в коме. А молодой человек давно прилетел в Москву, жив-здоров. Вопрос — как его выпустили? Почему человек, который находился вместе с девушкой, которая погибла, уже находится в Москве? Его никто не задержал, не допросил", — возмутился Богданов.