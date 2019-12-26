В Подмосковье расследуют гибель утонувшего в карьере подростка

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Следователи проверяют обстоятельства гибели 14-летнего подростка, утонувшего в техническом карьере в Подмосковье, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.
"Двадцать пятого декабря в городском округе Фрязино на берегу технического карьера без внешних признаков насильственной смерти обнаружено тело 14-летнего подростка, давность наступления смерти которого около 12 часов. По данному факту... организовано проведение доследственной проверки", - сказала она.
Предварительно установлено, что вечером 24 декабря подросток нырнул в карьер и утонул. Отмечается, что, по словам очевидцев, он находился в состоянии наркотического опьянения.
В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, осмотрено место происшествия, назначена судмедэкспертиза тела погибшего для установления точной причины смерти.