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В Подмосковье расследуют гибель утонувшего в карьере подростка
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РИА Новости

В Подмосковье расследуют гибель утонувшего в карьере подростка

13:34 26.12.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Следователи проверяют обстоятельства гибели 14-летнего подростка, утонувшего в техническом карьере в Подмосковье, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.
"Двадцать пятого декабря в городском округе Фрязино на берегу технического карьера без внешних признаков насильственной смерти обнаружено тело 14-летнего подростка, давность наступления смерти которого около 12 часов. По данному факту... организовано проведение доследственной проверки", - сказала она.
Железнодорожное депо города Владивостока
23 декабря, 04:31
Во Владивостоке погиб подросток, делая селфи на железнодорожном вагоне
Предварительно установлено, что вечером 24 декабря подросток нырнул в карьер и утонул. Отмечается, что, по словам очевидцев, он находился в состоянии наркотического опьянения.
В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, осмотрено место происшествия, назначена судмедэкспертиза тела погибшего для установления точной причины смерти.
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Ольга ВрадийМосковская областьПроисшествия
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