В Подмосковье расследуют гибель утонувшего в карьере подростка

"Двадцать пятого декабря в городском округе Фрязино на берегу технического карьера без внешних признаков насильственной смерти обнаружено тело 14-летнего подростка, давность наступления смерти которого около 12 часов. По данному факту... организовано проведение доследственной проверки", - сказала она.