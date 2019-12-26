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Путин дал распоряжение провести Год взаимных обменов с Южной Кореей
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РИА Новости

Путин дал распоряжение провести Год взаимных обменов с Южной Кореей

13:28 26.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о проведении Года взаимных обменов между Россией и Южной Кореей в 2020 году, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
"В целях дальнейшего развития российско-корейских отношений провести в 2020 году Год взаимных обменов между Российской Федерацией и Республикой Корея", - говорится в распоряжении.
Согласно документу, правительству поручено обеспечить проведение церемоний открытия и закрытия, а также содействовать в работе оргкомитета.
Российскую часть организационного комитета по подготовке и проведению Года взаимных обменов возглавил полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Кроме того, в состав вошли специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, вице-президент РАН Юрий Балега, глава Ростуризма Зарина Догузова, замглавы МИД РФ Игорь Моргулов и другие.
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Владимир ПутинЮжная КореяРоссияПолитика
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