Путин дал распоряжение провести Год взаимных обменов с Южной Кореей

"В целях дальнейшего развития российско-корейских отношений провести в 2020 году Год взаимных обменов между Российской Федерацией и Республикой Корея", - говорится в распоряжении.

Согласно документу, правительству поручено обеспечить проведение церемоний открытия и закрытия, а также содействовать в работе оргкомитета.

Российскую часть организационного комитета по подготовке и проведению Года взаимных обменов возглавил полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Кроме того, в состав вошли специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, вице-президент РАН Юрий Балега, глава Ростуризма Зарина Догузова, замглавы МИД РФ Игорь Моргулов и другие.