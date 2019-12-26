В Сибири женщине, вызвавшей скорую из-за отравления, пересадили сердце

В центре пояснили, что 55-летняя жительница Новосибирска Татьяна Манькова сначала была госпитализирована в инфекционную больницу, однако через два дня ее перевели в региональный сосудистый центр, специалисты которого в свою очередь обратились в клинику Мешалкина – ЭКГ показывало на крупноочаговый инфаркт миокарда, но исследование коронарных артерий это исключало. Сосуды пациентки оказались чисты.

"Результаты электрокардиографии свидетельствовали о серьезных изменениях в работе сердца, при этом не выявлено нарушения коронарного кровообращения. Тем не менее состояние пациентки ухудшалось: снизилась сократительная функция левого желудочка сердца, в связи с чем уменьшился объем крови, выталкиваемой левым желудочком в просвет аорты, упало давление", – приводятся в сообщении слова и.о. директора Центра Мешалкина Александра Чернявского.

В течение недели специалисты пытались установить точный диагноз женщине, работу сердца и легких которой уже обеспечивал только специальный аппарат. На фоне гибели сердечной мышцы неизвестной этиологии у женщины критически снизилась насосная функция сердца и развилась полиорганная недостаточность, что грозило гибелью.

"Спасением для пациентки стал потенциальный донор сердца с аналогичной группой крови. Многопрофильная команда специалистов Центра приняла решение о необходимости трансплантации, которое поддержал сын женщины, находящейся в медикаментозном сне", - сообщили в клинике Мешалкина.

"Я помню все очень смутно. Помню, как вызвала скорую (думала, что у меня отравление), как попала в инфекционную больницу, как перенаправили в городскую больницу №1. А в следующий момент - я открываю глаза в реанимации. Мне говорят: "Здравствуйте, вы находитесь в Центре Мешалкина, вам выполнили трансплантацию сердца". Я не поверила своим ушам. Долго не могла осознать произошедшее. Если люди, зная о своем заболевании, морально готовы к операции, то у меня ситуация нестандартная. У меня никогда не болело сердце", - рассказала врачам женщина.