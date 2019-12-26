Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-26T13:25+0300
https://ria.ru/20191226/1562879472.html
В Сибири женщине, вызвавшей скорую из-за отравления, пересадили сердце
https://cdn24.img.ria.ru/images/156090/07/1560900774_0:69:1500:914_1036x0_80_0_0_cceb37c6ea46bc1dc28d7cfafe095c94.jpg
РИА Новости

В Сибири женщине, вызвавшей скорую из-за отравления, пересадили сердце

13:25 26.12.2019
4936
© РИА Новости / Николай ХижнякВрачи во время операции
Врачи во время операции
© РИА Новости / Николай Хижняк
Врачи во время операции. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 26 дек – РИА Новости. Кардиохирурги национального медицинского исследовательского центра им. Е.Н. Мешалкина в Новосибирске выполнили пересадку сердца женщине с внезапным фатальным нарушением работы собственного - пациентка вызвала скорую помощь, считая, что отравилась, сообщает в четверг клиника.
В центре пояснили, что 55-летняя жительница Новосибирска Татьяна Манькова сначала была госпитализирована в инфекционную больницу, однако через два дня ее перевели в региональный сосудистый центр, специалисты которого в свою очередь обратились в клинику Мешалкина – ЭКГ показывало на крупноочаговый инфаркт миокарда, но исследование коронарных артерий это исключало. Сосуды пациентки оказались чисты.
"Результаты электрокардиографии свидетельствовали о серьезных изменениях в работе сердца, при этом не выявлено нарушения коронарного кровообращения. Тем не менее состояние пациентки ухудшалось: снизилась сократительная функция левого желудочка сердца, в связи с чем уменьшился объем крови, выталкиваемой левым желудочком в просвет аорты, упало давление", – приводятся в сообщении слова и.о. директора Центра Мешалкина Александра Чернявского.
В течение недели специалисты пытались установить точный диагноз женщине, работу сердца и легких которой уже обеспечивал только специальный аппарат. На фоне гибели сердечной мышцы неизвестной этиологии у женщины критически снизилась насосная функция сердца и развилась полиорганная недостаточность, что грозило гибелью.
"Спасением для пациентки стал потенциальный донор сердца с аналогичной группой крови. Многопрофильная команда специалистов Центра приняла решение о необходимости трансплантации, которое поддержал сын женщины, находящейся в медикаментозном сне", - сообщили в клинике Мешалкина.
Врачи во время операции
18 декабря, 14:07
В ЯНАО врачи провели редкую операцию ребенку с ранением сердца
"Я помню все очень смутно. Помню, как вызвала скорую (думала, что у меня отравление), как попала в инфекционную больницу, как перенаправили в городскую больницу №1. А в следующий момент - я открываю глаза в реанимации. Мне говорят: "Здравствуйте, вы находитесь в Центре Мешалкина, вам выполнили трансплантацию сердца". Я не поверила своим ушам. Долго не могла осознать произошедшее. Если люди, зная о своем заболевании, морально готовы к операции, то у меня ситуация нестандартная. У меня никогда не болело сердце", - рассказала врачам женщина.
Татьяну Манькову выписали из стационара более чем через два месяца после операции. Сейчас женщине предстоит курс реабилитации, после которого она сможет вернуться к привычному образу жизни.
Ученые в лаборатории
25 декабря, 09:00РИА Наука
В России разработаны уникальные мембраны для лечения полости рта
6826111
Обсудить 2
НовосибирскОбщество
Рекомендуем
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова во время прямой линии в международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 13 сентября 2019
Скворцова сравнила уровень смертности от онкологии в России и Европе
Сотрудник полиции Салават Галиев, обвиняемый в изнасиловании девушки-дознавателя, во время рассмотрения ходатайства следствия об аресте в Кировском районном суде в Уфе
Экс-полицейских осудили за изнасилование дознавательницы в Уфе
Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова
Голикова объяснила, почему 31 декабря не сделали выходным
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Москве проходят обыски в офисе ФБК
Строительство трубопровода Северный поток - 2
Новак рассказал о сроках завершения проекта "Северный поток — 2"
Снегоуборочная техника во Владимире
Власти Владимира объяснили "уборку невидимого снега"
Зарядка смартфона
Названа распространенная ошибка при зарядке гаджетов
Элина Валиева
Педагог усомнился в версии гибели российской пианистки в Венгрии
Строительство газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Песков заявил о наличии средств для завершения "Северного потока — 2"
Кети Топурия
Деньгов рассказал об отношениях с Кети Топурия
Игристое вино
В волгоградском кафе извинились перед ветераном за выставленный счет
Опубликовано видео с места взрыва машины главы района под Воронежем
Опубликовано видео с места покушения на главу района под Воронежем
Президент Турции Тайип Эрдоган
Эрдоган: конвенция Монтре не будет распространяться на канал "Стамбул"
Автомобиль скорой медицинской помощи
СМИ: на Урале школьница погибла, играя с кошкой
Глава Министерства финансов США Стивен Мнучин. Архивное фото
Министр финансов США объяснил, куда "исчезли" $1,5 триллиона наличными
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:30Японскую туристку возмутило приветствие жителей Курил
03:28В парламенте Черногории начались беспорядки из-за проекта о церквях
03:26Греческий винодел назвал максимальную дозу алкоголя на Новый год
03:16Космонавт сможет слетать на Марс только раз в жизни, заявил ученый
03:11Нарколог рассказал об опасности приема таблеток после застолья
03:00В Приморье спасли от собак бродившего по дачам гималайского медвежонка
02:55В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
02:53В Италии суд решил не считать преступлением выращивание марихуаны дома
02:32Разгонный блок со спутниками "Гонец-М" отделился от ракеты-носителя
02:23C космодрома "Плесецка" запустили спутники связи "Гонец-М"
02:22В Раде заявили, что благодаря Крымскому мосту Кубань стала "ближе"
02:11Росстат ожидает роста продолжительности жизни в России
02:05Кадыров присоединился к новогодней акции "Елка желаний"
01:55Катар выпустил закон о противодействии терроризму
01:44Оппозиция Черногории пригрозила сорвать принятие закона о церквях
01:43Эксперт рассказал, как проверить состояние аккумулятора автомобиля
01:40Нетаньяху заявил о своей победе на выборах лидера "Ликуда"
01:30Росстат сделал прогноз об убыли населения на 16 лет
01:30В Алабаме три чирлидерши погибли в ДТП
01:27Не стало нашей мамы. Прощальное слово "Современника"
Лента новостейМолния