В Подмосковье в спортивной сумке нашли скелет человека

"Двадцать пятого декабря в лесном массиве вблизи поселка Нагорное городского округа Мытищи в спортивной сумке обнаружены скелетированные останки неустановленного человека, давность наступления смерти которого около одного года. По данному факту... организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.