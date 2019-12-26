В Подмосковье в спортивной сумке нашли скелет человека

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Скелет человека, скончавшегося около года назад, найден в спортивной сумке в подмосковном лесу, говорится в сообщении ГСУСК России по Московской области.
"Двадцать пятого декабря в лесном массиве вблизи поселка Нагорное городского округа Мытищи в спортивной сумке обнаружены скелетированные останки неустановленного человека, давность наступления смерти которого около одного года. По данному факту... организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.
В настоящее время принимаются меры к установлению личности человека, а также выясняются обстоятельства произошедшего и причины смерти.
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