Новак рассказал о сроках завершения проекта "Северный поток — 2"

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. У России есть возможность достроить "Северный поток — 2" собственными средствами, если этого не сможет сделать швейцарская Allseas; организационные вопросы можно решить в течение нескольких месяцев, заявил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.
"Если Allseas не сможет в рамках разъяснений министерства финансов США достраивать проект, у нас есть возможность достроить собственными средствами", - сказал он.
"Для этого нужно будет провести несколько дополнительных работ организационного порядка. Я думаю, что в течение нескольких месяцев эта работа будет проведена", - добавил министр.
Новак подтвердил, что в 2020 году "Северный поток — 2" будет введен в эксплуатацию.
Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток". США потребовали от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство. Компания Allseas, которая занимается прокладкой "Северного потока — 2", приостановила работу.