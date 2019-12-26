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2019-12-26T13:21+0300
https://ria.ru/20191226/1562879192.html
Новак рассказал о сроках завершения проекта "Северный поток — 2"
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РИА Новости

Новак рассказал о сроках завершения проекта "Северный поток — 2"

13:21 26.12.2019
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© Фото : Nord Stream 2 / Axel SchmidtСтроительство трубопровода "Северный поток - 2"
Строительство трубопровода Северный поток - 2
© Фото : Nord Stream 2 / Axel Schmidt
Строительство трубопровода "Северный поток - 2". Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. У России есть возможность достроить "Северный поток — 2" собственными средствами, если этого не сможет сделать швейцарская Allseas; организационные вопросы можно решить в течение нескольких месяцев, заявил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.
"Если Allseas не сможет в рамках разъяснений министерства финансов США достраивать проект, у нас есть возможность достроить собственными средствами", - сказал он.
Строительство газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
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"Для этого нужно будет провести несколько дополнительных работ организационного порядка. Я думаю, что в течение нескольких месяцев эта работа будет проведена", - добавил министр.
Новак подтвердил, что в 2020 году "Северный поток — 2" будет введен в эксплуатацию.
Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток". США потребовали от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство. Компания Allseas, которая занимается прокладкой "Северного потока — 2", приостановила работу.
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Северный поток — 2Александр НовакРоссияЭкономика
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