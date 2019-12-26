Новак рассказал о сроках завершения проекта "Северный поток — 2"

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. У России есть возможность достроить У России есть возможность достроить "Северный поток — 2" собственными средствами, если этого не сможет сделать швейцарская Allseas; организационные вопросы можно решить в течение нескольких месяцев, заявил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак

"Если Allseas не сможет в рамках разъяснений министерства финансов США достраивать проект, у нас есть возможность достроить собственными средствами", - сказал он.

"Для этого нужно будет провести несколько дополнительных работ организационного порядка. Я думаю, что в течение нескольких месяцев эта работа будет проведена", - добавил министр.

Новак подтвердил, что в 2020 году "Северный поток — 2" будет введен в эксплуатацию.