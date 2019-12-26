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В Госдуме оценили возможные последствия ввода турецких войск в Ливию
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РИА Новости

В Госдуме оценили возможные последствия ввода турецких войск в Ливию

13:19 26.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкАндрей Красов
Андрей Красов
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Андрей Красов. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Использование Вооруженных сил Турции в Ливии усугубит конфликт в этой стране, нужно способствовать политическому урегулированию ситуации, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.
Ранее в четверг президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что намерен представить в парламент страны запрос на использование турецких Вооруженных сил в Ливии.
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"Задача властей Турции не подбрасывать дровишек в огонь, а там (в Ливии) действительно государственный пожар полыхает, а помочь стабилизировать обстановку в отдельно взятом независимом суверенном государстве", - заявил Красов.
Он отметил, что использование ВС Турции в Ливии может усугубить ситуацию в этой стране, и выступил за политическое урегулирование конфликта.
"Все-таки это дело самих ливийцев в этой ситуации. Третья сторона, иностранное государство, в любом случае не должно вмешиваться в дела другого государства, в том числе в те процессы, которые сейчас ходят в Ливии", - сказал депутат.
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Андрей КрасовГосдума РФЛивияТурцияВ мире
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