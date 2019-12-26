В Госдуме оценили возможные последствия ввода турецких войск в Ливию

Ранее в четверг президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что намерен представить в парламент страны запрос на использование турецких Вооруженных сил в Ливии.

"Задача властей Турции не подбрасывать дровишек в огонь, а там (в Ливии) действительно государственный пожар полыхает, а помочь стабилизировать обстановку в отдельно взятом независимом суверенном государстве", - заявил Красов.

Он отметил, что использование ВС Турции в Ливии может усугубить ситуацию в этой стране, и выступил за политическое урегулирование конфликта.

"Все-таки это дело самих ливийцев в этой ситуации. Третья сторона, иностранное государство, в любом случае не должно вмешиваться в дела другого государства, в том числе в те процессы, которые сейчас ходят в Ливии", - сказал депутат.