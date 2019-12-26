Вожатый лагеря уволился из-за фото с детьми, лежащими в виде свастики

"Данный поступок, совершенный мной, не нес в себе никакого злого умысла, направленного на унижение чести и достоинства людей, а также на разжигание какой-либо ненависти или вражды. С работы я, разумеется, увольняюсь, педагогической деятельностью больше не занимаюсь. Я не экстремист, не националист, все это лишь абсолютно неудачная шутка, которая закончилась очень плохо", — написал молодой человек.