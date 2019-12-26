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2019-12-26T15:28+0300
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Вожатый лагеря уволился из-за фото с детьми, лежащими в виде свастики
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РИА Новости

Вожатый лагеря уволился из-за фото с детьми, лежащими в виде свастики

13:16 26.12.2019 (обновлено: 15:28 26.12.2019)
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© Фото : КГБУЗ «Санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного действия «Чайка»Клуб оздоровительного лагеря "Чайка"
Клуб оздоровительного лагеря Чайка
© Фото : КГБУЗ «Санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного действия «Чайка»
Клуб оздоровительного лагеря "Чайка". Архивное фото
БАРНАУЛ, 26 дек — РИА Новости. Вожатый лагеря "Чайка" на Алтае, опубликовавший в своем Instagram фото, на котором дети легли на пол и изобразили свастику, уволился.
"Данный поступок, совершенный мной, не нес в себе никакого злого умысла, направленного на унижение чести и достоинства людей, а также на разжигание какой-либо ненависти или вражды. С работы я, разумеется, увольняюсь, педагогической деятельностью больше не занимаюсь. Я не экстремист, не националист, все это лишь абсолютно неудачная шутка, которая закончилась очень плохо", — написал молодой человек.
Ранее алтайский Минздрав заявил, что фото сделано во время подготовки к новогоднему празднику и дети на нем изображали "звездочку". Вопрос подготовки праздника будет контролировать администрация лагеря.
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