Вожатый лагеря уволился из-за фото с детьми, лежащими в виде свастики

БАРНАУЛ, 26 дек — РИА Новости. Вожатый лагеря "Чайка" на Алтае, опубликовавший в своем Instagram фото, на котором дети легли на пол и изобразили свастику, уволился.
"Данный поступок, совершенный мной, не нес в себе никакого злого умысла, направленного на унижение чести и достоинства людей, а также на разжигание какой-либо ненависти или вражды. С работы я, разумеется, увольняюсь, педагогической деятельностью больше не занимаюсь. Я не экстремист, не националист, все это лишь абсолютно неудачная шутка, которая закончилась очень плохо", — написал молодой человек.
Ранее алтайский Минздрав заявил, что фото сделано во время подготовки к новогоднему празднику и дети на нем изображали "звездочку". Вопрос подготовки праздника будет контролировать администрация лагеря.