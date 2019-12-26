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Экс-полицейских осудили за изнасилование дознавательницы в Уфе
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РИА Новости

Экс-полицейских осудили за изнасилование дознавательницы в Уфе

13:14 26.12.2019 (обновлено: 20:35 26.12.2019)
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© РИА Новости / Вадим Брайдов / Перейти в фотобанкСотрудник полиции Салават Галиев, обвиняемый в изнасиловании девушки-дознавателя, во время рассмотрения ходатайства следствия об аресте в Кировском районном суде в Уфе
Сотрудник полиции Салават Галиев, обвиняемый в изнасиловании девушки-дознавателя, во время рассмотрения ходатайства следствия об аресте в Кировском районном суде в Уфе
© РИА Новости / Вадим Брайдов
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Сотрудник полиции Салават Галиев, обвиняемый в изнасиловании девушки-дознавателя, во время рассмотрения ходатайства следствия об аресте в Кировском районном суде в Уфе. Архивное фото
УФА, 26 дек — РИА Новости. Кировский районный суд Уфы назначил от шести до семи лет колонии трем бывшим полицейским, обвиненным в изнасиловании коллеги, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Павел Яромчук получил шесть лет колонии (обвинение просило восемь), Эдуард Матвеев и Салават Галиев — по семь (прокуратура настаивала на девяти для каждого).
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Процесс проходил за закрытыми дверями. Приговор пока не вступил в силу, защита планирует обжаловать его.
Скандал разгорелся в октябре прошлого года после того, как на тот момент 23-летняя дознавательница полиции Уфы обвинила трех своих начальников в изнасиловании прямо на рабочем месте. Офицеров задержали и поместили в СИЗО, но впоследствии отпустили под домашний арест.
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Позже их уволили из органов по отрицательным мотивам, не дожидаясь приговора. После того как выяснилось, что девушка в день преступления выпивала с коллегами, ей тоже пришлось написать заявление об уходе.
Обвиняемые виновными себя не признали. При этом следствие заявляло, что экспертизы выявили следы изнасилования.
Бывший сотрудник полиции Эдуард Матвеев, обвиняемый в изнасиловании девушки-дознавателя, во время рассмотрения ходатайства следствия об аресте в Кировском районном суде Уфы. 2 ноября 2018
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Дело об изнасиловании сотрудницы полиции в Уфе
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УфаПроисшествия
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