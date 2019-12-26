Экс-полицейских осудили за изнасилование дознавательницы в Уфе

Сотрудник полиции Салават Галиев, обвиняемый в изнасиловании девушки-дознавателя, во время рассмотрения ходатайства следствия об аресте в Кировском районном суде в Уфе. Архивное фото

Сотрудник полиции Салават Галиев, обвиняемый в изнасиловании девушки-дознавателя, во время рассмотрения ходатайства следствия об аресте в Кировском районном суде в Уфе

УФА, 26 дек — РИА Новости. Кировский районный суд Кировский районный суд Уфы назначил от шести до семи лет колонии трем бывшим полицейским, обвиненным в изнасиловании коллеги, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Павел Яромчук получил шесть лет колонии (обвинение просило восемь), Эдуард Матвеев и Салават Галиев — по семь (прокуратура настаивала на девяти для каждого).

Процесс проходил за закрытыми дверями. Приговор пока не вступил в силу, защита планирует обжаловать его.

Скандал разгорелся в октябре прошлого года после того, как на тот момент 23-летняя дознавательница полиции Уфы обвинила трех своих начальников в изнасиловании прямо на рабочем месте. Офицеров задержали и поместили в СИЗО, но впоследствии отпустили под домашний арест.

Позже их уволили из органов по отрицательным мотивам, не дожидаясь приговора. После того как выяснилось, что девушка в день преступления выпивала с коллегами, ей тоже пришлось написать заявление об уходе.