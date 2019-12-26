Опубликовано видео с места покушения на главу района под Воронежем

На кадрах видно, что территория оцеплена, на месте происшествия работают взрывотехники, пожарные и полицейские.

Взрыв прогремел у дома чиновника, когда он прогревал машину перед поездкой. По данным местных СМИ, Фролов получил травму ноги, его жизни ничего не угрожает.