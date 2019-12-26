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2019-12-26T13:17+0300
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Опубликовано видео с места покушения на главу района под Воронежем
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РИА Новости

Опубликовано видео с места покушения на главу района под Воронежем

13:17 26.12.2019
20861
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. "Вести Воронеж" опубликовал видео с места взрыва автомобиля главы администрации Рамонского района Воронежской области Николая Фролова.
На кадрах видно, что территория оцеплена, на месте происшествия работают взрывотехники, пожарные и полицейские.
Взрыв прогремел у дома чиновника, когда он прогревал машину перед поездкой. По данным местных СМИ, Фролов получил травму ноги, его жизни ничего не угрожает.
По факту взрыва автомобиля Фролова возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
Глава Рамонского района Николай Фролов
Вчера, 12:46
Источник назвал версии взрыва машины главы района под Воронежем
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Покушение на главу района в Воронежской областиВоронежская областьНиколай ФроловПроисшествия
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Привет 90-е! Докатились...
26 декабря, 14:13
Андреев Михаил
1581304
Месть ситхов...))
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Aмон Ра
13112001
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