Опубликовано видео с места покушения на главу района под Воронежем

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. "Вести Воронеж" опубликовал видео с места взрыва автомобиля главы администрации Рамонского района Воронежской области Николая Фролова.
На кадрах видно, что территория оцеплена, на месте происшествия работают взрывотехники, пожарные и полицейские.
Взрыв прогремел у дома чиновника, когда он прогревал машину перед поездкой. По данным местных СМИ, Фролов получил травму ноги, его жизни ничего не угрожает.
По факту взрыва автомобиля Фролова возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.