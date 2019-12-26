Лукашенко призвал чиновников быть начеку

МИНСК, 26 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал чиновников не расслабляться и быть начеку, так как перед страной "вызовов сегодня много".

"Расслабляться нам ни в коем случае нельзя. Это (прошедшие в стране осенью парламентские выборы - ред.) была репетиция. Основное действо нас ждет впереди... Это будет сложный, очень непростой год. И если мы достойно пройдем его, значит мы на что-то способны", - сказал Лукашенко в четверг в Минске во время рассмотрения кадровых вопросов. Его слова приводит официальный сайт президента Республики Беларусь

Он отметил, что не хочет сказать, что "это будет чрезвычайная проверка наших способностей и возможностей". "Кто его знает, как будут складываться обстоятельства в будущем... Мы молодое суверенное независимое государство, поэтому вызовов сегодня много. И что нас ждет впереди, сегодня не скажет никто. Поэтому мы всегда должны быть начеку, работать по максимуму, к чему я вас и призываю", - заявил Лукашенко.

Он попросил руководителей серьезно работать с людьми. Лукашенко отметил, что, конечно, порой есть те, кто требует от государства того, чем оно вообще не должно заниматься. "Но это естественно. Поэтому надо иметь терпение, надо идти к людям и работать с людьми. Без поддержки людей мы не решим ни один вопрос в будущем", - отметил президент.

Белорусский лидер подчеркнул, что главная угроза, если она есть, может исходить только из сферы экономики. "А экономика зависит от нас - руководителей. Будем эффективно управлять процессами - страна не обвалится. И мы можем решить любую проблему в Беларуси . Поэтому я вас убедительно прошу заняться вопросами экономики", - сказал Лукашенко.

Президент также высказал слова благодарности в адрес всех, кто был причастен к последним политическим событиям в стране, в особенности выборам в Палату представителей Национального собрания. "Я уделяю очень большое внимание этому факту, потому что это показатель эффективности работы наших органов власти, в целом вертикали власти. Это показатель нашей работы, стойкости и мужества тех людей, которые были задействованы в этих выборах", - сказал белорусский лидер.