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Лукашенко призвал чиновников быть начеку
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РИА Новости

Лукашенко призвал чиновников быть начеку

13:06 26.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 26 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал чиновников не расслабляться и быть начеку, так как перед страной "вызовов сегодня много".
"Расслабляться нам ни в коем случае нельзя. Это (прошедшие в стране осенью парламентские выборы - ред.) была репетиция. Основное действо нас ждет впереди... Это будет сложный, очень непростой год. И если мы достойно пройдем его, значит мы на что-то способны", - сказал Лукашенко в четверг в Минске во время рассмотрения кадровых вопросов. Его слова приводит официальный сайт президента Республики Беларусь.
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Он отметил, что не хочет сказать, что "это будет чрезвычайная проверка наших способностей и возможностей". "Кто его знает, как будут складываться обстоятельства в будущем... Мы молодое суверенное независимое государство, поэтому вызовов сегодня много. И что нас ждет впереди, сегодня не скажет никто. Поэтому мы всегда должны быть начеку, работать по максимуму, к чему я вас и призываю", - заявил Лукашенко.
Он попросил руководителей серьезно работать с людьми. Лукашенко отметил, что, конечно, порой есть те, кто требует от государства того, чем оно вообще не должно заниматься. "Но это естественно. Поэтому надо иметь терпение, надо идти к людям и работать с людьми. Без поддержки людей мы не решим ни один вопрос в будущем", - отметил президент.
Белорусский лидер подчеркнул, что главная угроза, если она есть, может исходить только из сферы экономики. "А экономика зависит от нас - руководителей. Будем эффективно управлять процессами - страна не обвалится. И мы можем решить любую проблему в Беларуси. Поэтому я вас убедительно прошу заняться вопросами экономики", - сказал Лукашенко.
Президент также высказал слова благодарности в адрес всех, кто был причастен к последним политическим событиям в стране, в особенности выборам в Палату представителей Национального собрания. "Я уделяю очень большое внимание этому факту, потому что это показатель эффективности работы наших органов власти, в целом вертикали власти. Это показатель нашей работы, стойкости и мужества тех людей, которые были задействованы в этих выборах", - сказал белорусский лидер.
Выборы в нижнюю палату парламента (Палату представителей) прошли в республике 17 ноября. Были избраны 110 депутатов в 110 округах, представители оппозиции в новый созыв парламента не прошли. Наблюдатели от ОБСЕ по итогам выборов заявили, что они не соответствовали демократическим стандартам, а также отметили нарушение основополагающих свобод, гарантированных конституцией страны.
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