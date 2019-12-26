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В МИД прокомментировали жалобы Пола Уилана на угрозы
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РИА Новости

В МИД прокомментировали жалобы Пола Уилана на угрозы

12:56 26.12.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГражданин США Пол Уилан, обвиняемый в шпионаже против РФ
Гражданин США Пол Уилан, обвиняемый в шпионаже против РФ
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Гражданин США Пол Уилан, обвиняемый в шпионаже против РФ
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Жалобы обвиняемого в шпионаже американца Пола Уилана на то, что ему угрожают - ложь, напротив, он сам ведет себя агрессивно с персоналом следственного изолятора, говорится в сообщении МИД РФ в Twitter.
"Жалобы насчет того, что Полу Уилану угрожают, чтобы добиться признания - ложь. Напротив, сам обвиняемый агрессивно ведет себя с персоналом следственного изолятора, прямым текстом обещал расправиться со следователем", - сообщили в министерстве.
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В ведомстве отметили, что за здоровьем Уилана регулярно следят как медики СИЗО, так и врачи московских больниц. Всестороннее обследование в одной из клиник Москвы в сентябре не выявило у Уилана серьезных проблем со здоровьем.
"То, что Уилан тянет время и ведет себя вызывающе, видимо, является разновидностью тактики провалившихся агентов спецслужб США. И сам Уилан, и его кураторы понимают неоспоримость обвинений в шпионаже, а потому боятся суда", - также отмечается в сообщении МИД.
Ранее в МИД РФ отмечали, что заявления Уилана о неких издевательствах и угрозе жизни в СИЗО - это "не более чем провокационная линия защиты для создания шумихи". Кроме того, в дипведомстве отметили, что Уилану оказывается необходимая медпомощь, а сам он может затягивать следствие, до сих пор не ознакомившись с материалами дела.
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Мосгорсуд во вторник удовлетворил ходатайство следователей ФСБ и продлил арест Уилана до 29 марта 2020 года.
О задержании Уилана в Москве ФСБ сообщила в конце 2018 года. По заявлению спецслужбы, Уилана схватили во время шпионской акции, ему грозит от 10 до 20 лет колонии. У задержанного есть гражданства США, Канады, Ирландии и Великобритании. По словам брата Уилана, Пол - бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу к другу.
Из озвученных в суде данных известно, что Уилан регулярно приезжает в Россию с 2007 года. Мужчина работает старшим менеджером в сфере корпоративной безопасности в компании BorgWarner, которая занимается производством автомобильных компонентов. Брат Уилана сообщил, что его должность в BorgWarner была упразднена, так что он сейчас безработный. Фабула дела официально не раскрывается из-за секретности.
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Пол УиланМИД РФФСБ РФМоскваСШАВ мире
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