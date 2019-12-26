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2019-12-26T12:55+0300
https://ria.ru/20191226/1562877194.html
Песков оценил, каким был 2019-й год для Кремля
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РИА Новости

Песков оценил, каким был 2019-й год для Кремля

12:55 26.12.2019
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© РИА Новости / Сергей ГунеевВид на Спасскую башню Кремля на Красной площади в Москве
Вид на Спасскую башню Кремля на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Вид на Спасскую башню Кремля на Красной площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Уходящий год стал для Кремля очередным годом напряженной работы, целью которой является повышение благосостояния граждан России, каждый год наполнен как радостными, так и провоцирующими трудности событиями, дело в их пропорции, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Согласно результатам опроса ВЦИОМ, 43% россиян считают, что уходящий год был для России "скорее трудным", а еще 15% назвали его "плохим, очень тяжелым". Как "очень удачный" для страны 2019 год оценили 4% респондентов, а "в целом хорошим" считают 30%.
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"Вы знаете, каждый год наполнен событиями, которые вызывают трудности, и также радостными событиями. Дело в пропорции этих событий, которая меняется из года в год", - сказал Песков в ответ на просьбу оценить новые данные социологов о настроениях россиян.
"Здесь, конечно, изрядная доля эмоциональных оценок. Поэтому с известным допуском нужно относиться. Хотя, безусловно, не без трудностей. Нам очень хорошо известно об этих трудностях, и вчера говорили об этом - вчера открыто (президент РФ Владимир) Путин говорил на совете по нацпроектам, что граждане по-прежнему не очень-то почувствовали позитивные изменения в своей жизни, несмотря на всю напряженную проделанную работу. Поэтому, конечно, это вызывает определенные эмоциональные оценки", - полагает пресс-секретарь российского лидера.
На просьбу уточнить, когда россияне должны почувствовать позитивный эффект от национальных проектов, он напомнил слова Путина о том, что цель реализации всех нацпроектов и достижения национальных целей развития "как раз заключается в том, чтобы это был не отложенный эффект, а непосредственное позитивное восприятие". "Поэтому это должно произойти в срок, на который рассчитаны эти проекты, большая их часть, а именно - до 2024 года", - добавил Песков.
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В ответ на вопрос, стал ли уходящий год трудным для Кремля, пресс-секретарь президента отметил, что год был рабочим. "Для Кремля, естественно, это был очередной год напряженной работы, которая, как всегда говорит президент Путин, главным образом преследует одну цель - это повышение благосостояния граждан России. Президент рассказывал, что, безусловно, есть определенные трудности в экономике, хотя общая стабильность абсолютно обеспечена и гарантирована", - заверил Песков, добавив, что в плане макроэкономической стабильности "нет и не может быть никаких сомнений".
Он обратил внимание и на текущую международную обстановку, "которая оставляет желать лучшего". "Достаточно недружественное международное окружение. Вряд ли это способствует таким уж особо плодотворным результатам, но, несмотря на это, по-прежнему работа продолжается; она сложная, напряженная, но это рабочая обстановка", - добавил представитель Кремля.
Всероссийский опрос "ВЦИОМ" был проведен в ноябре-декабре 2019 года среди 1,6 тысячи респондентов старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью. Статистическая погрешность для данной выборки не превышает 2,5%.
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Утраты 2019 года
001012
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ВЦИОМДмитрий ПесковРоссияОбщество
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